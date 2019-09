Bande dessinée : une grande rétrospective Loisel à Paris

La plus grande rétrospective de l'oeuvre du dessinateur et scénariste de bande dessinée Régis Loisel, auteur de séries devenues des classiques du 9e art comme "la Quête de l'oiseau du temps", "Peter Pan" ou "Magasin général", s'ouvrira mardi à Paris.

Ce parcours rétrospectif présentera 180 pièces, pour beaucoup jamais présentées au public et en partie prêtées par l'artiste, dont des planches de ses plus grands chefs d'oeuvre et une série récente de 30 pastels. Des oeuvres réunies à l'initiative de Bernard Mahé, galeriste spécialiste de la BD.

L'exposition est organisée jusqu'au 15 septembre au Bastille Design Center, dans le 11e arrondissement. Une sélection de planches et la série de pastels seront ensuite exposées du 18 septembre au 12 octobre à la Galerie 9e Art, dans le 9e arrondissement.