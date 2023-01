A Bangkok, les fans de Blackpink... et de Lisa impatients avant le concert de samedi

Quand Lisa, la star du groupe Blackpink, montera sur scène samedi à Bangkok, nul doute que les fans seront aux anges en voyant l'enfant du pays, devenue icône de la K-pop, danser en chair et en os sous leurs yeux.

Lalisa Manobal, 25 ans, originaire de la province de Buriram, dans le nord-est de la Thaïlande, s'est produite pour la dernière fois à domicile en 2019 avec son "girl band" sud-coréen.

Alors que les spéculations vont bon train sur l'avenir du groupe des quatres filles, les fans thaïlandais de Blink - comme ils se surnomment - sont impatients et anxieux d'assister à ce qui pourrait être un dernier concert.

"Elle est très charmante quand elle danse et c'est la meilleure danseuse du groupe", estime Nipattanachai Thepkamdee, un influenceur répondant au surnom de "James" et dont les fans clubs hébergés sur les chaînes TikTok et YouTube cumulent plusieurs centaines de milliers d'abonnés.

"C'est Lisa que j'apprécie le plus. En partie à cause de ses qualités et aussi parce qu'elle est thaïlandaise", a-t-il déclaré.

Le gouvernement thaïlandais apprécie aussi la jeune rappeuse. Et l'a saluée comme une icône du "soft power", relevant ainsi sa capacité à promouvoir son pays après qu'elle a porté un couvre-chef traditionnel et s'est produite devant le château de pierre de Phanom Rung (un complexe de temples de l'empire khmer hindou) pour son premier album solo.

"Quand les étrangers penseront à Lisa, ils penseront certainement à la Thaïlande", a déclaré Nipattanachai Thepkamdee.

Samedi, il assistera à son premier concert de Blackpink. "Je vais paniquer et probablement pleurer, parce que je veux vraiment, vraiment les voir en concert une fois dans ma vie", assure-t-il.

La chambre de cet étudiant de 21 ans a des airs de sanctuaire dédié au groupe, avec des posters partout et une collection d'objets siglés Blackpink: des chocolats, des biscuits ou encore des bouteilles de soda. "J'ai dépensé plus de 100.000 bahts (3.000 euros)", confie encore le jeune homme, qui dit espérer un jour danser sur une scène internationale, comme son idole.

- "Parce qu'elle est thaïlandaise" -

Depuis des semaines, il répète la chorégraphie de Blackpink pour participer aux festivités d'avant-concert samedi, qui sera la première date thaïlandaise du Born Pink World Tour.

"Je regarde toujours sa photo et je me dis que si Lisa peut le faire, je peux le faire aussi. Je l'aime vraiment", poursuit le fan.

A l'extérieur de l'enceinte du stade national de Suphachalasai, au moins un millier de fans de la première heure - dont beaucoup sont habillés en rose et noir - ont commencé à se rassembler à la mi-journée pour acheter des produits dérivés, prendre des selfies ou participer à des flash mobs.

"J'aime chacun des membres du groupe, mais j'aime surtout Lisa parce qu'elle est thaïlandaise", explique à l'AFP Sittipong Jitaue, 29 ans, autre fan du groupe.

Pornthip Dumklang, 25 ans, venue d'une autre province pour assister au concert, explique qu'elle était remplie d'un sentiment de fierté nationale en voyant Lisa se produire.

"Sur une échelle de 1 à 10, mon excitation est à 10 car c'est mon premier concert de Blackpink", a-t-elle déclaré.

#BORNPINKinBangkok et #LisaHomeComing étaient les mots-clés les plus partagés sur Twitter samedi en Thaïlande.

Formé en 2016, Blackpink - composé de Lisa, de deux membres sud-coréens Kim Jisoo et Jennie Kim, et de Roseanne "Rose" Park, née en Nouvelle-Zélande et élevée en Australie - a contribué à accroître la notoriété mondiale de la K-pop avec des dizaines de millions de fans à travers la planète.