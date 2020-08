Barbe-Rouge, le plus célèbre pirate de la BD, refait surface

Barbe-Rouge, le "Démon des Caraïbes", qui fit les beaux jours du magazine Pilote de René Goscinny dans les années 1960 aux côtés d'Astérix, revient voguer sur l'océan de la bande dessinée.

Le fameux pirate à la barbe flamboyante, imaginé par les Belges Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon en 1959, est de retour pour de nouvelles aventures, seize ans après avoir quitté le paysage de la bande dessinée.

Publié vendredi, "Pendu haut et court" (Dargaud, 56 pages, 15 euros) ravira les nouveaux lecteurs et plongera les plus anciens dans une douce nostalgie. Les nouveaux auteurs, Jean-Charles Kraehn (au scénario) et Stefano Carloni (dessin), ont non seulement ressuscité Barbe-Rouge mais aussi ses fidèles compagnons: son fils Éric, le géant noir Baba et l'unijambiste érudit et polyglotte Triple-Pattes...

L'album débute nous montrant Barbe-Rouge, devenu corsaire du roi, sur le point d'être pendu. Pour quelle raison? On l'apprendra par un habile flash-back. Ayant occis par inadvertance un garde du roi, Barbe-Rouge se voit proposer pour racheter son crime (involontaire) de traquer un pirate surnommé le Spectre...

Tous les ingrédients des histoires de pirates sont réunis dans cet album, premier diptyque d'une série qui s'achèvera en 2021 avec "Les chiens de mer".

Publiée par Pilote dès son premier numéro, la série Barbe-Rouge compte au total 35 albums, la plupart édité chez Dargaud. Les titres sont également disponibles dans une série baptisée Intégrales, qui compte 13 volumes.