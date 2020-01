Bardella (RN) souligne n'avoir "aucune forme de tolérance" à l'égard de Matzneff

Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, a souligné mercredi n'avoir "aucune forme de tolérance" à l'égard de l'écrivain Gabriel Matzneff, visé par une enquête pour viols sur mineurs et qui s'était déclaré proche de Jean-Marie Le Pen par le passé.

Interrogé sur France Info sur les relations entre le cofondateur du Front National et l'écrivain mis en cause pour ses pratiques pédophiles, le député européen a répondu ne pas être "l'avocat de Jean-Marie Le Pen" et n'avoir, de son côté, "aucune forme de tolérance à l'égard de cette idéologie qui a bénéficié de la mansuétude des institutions pendant des années".

"N'essayez pas de nous recoller Matzneff. Je vois bien la question implicite qui est derrière la vôtre", a ajouté Jordan Bardella, pour qui l'écrivain "est l'héritier d'une idéologie soixante-huitarde ... dont il y a encore beaucoup de représentants aujourd'hui dans les médias".

"Moi j'ai cité monsieur (Daniel) Cohn-Bendit, pourquoi on n'en parle jamais" a ajouté l'élu RN, faisant ensuite référence aux propos controversés tenus par l'ancien député européen écologiste en 1982 dans l'émission "Apostrophes". "Profitons peut-être de l'affaire Matzneff pour faire le ménage de fond en comble", a conclu M. Bardella.

Gabriel Matzneff avait souligné les liens qui l'unissait à Jean-Marie Le Pen dans une chronique publiée en 2015 au journal Le Point, où il écrivait notamment : "peu d'écrivains français peuvent se flatter d'avoir, comme moi, dans une piscine, en maillot de bain, chanté en choeur avec Jean-Marie Le Pen +Étoile des neiges, mon coeur amoureux+ à une jolie blonde qui, au bord de ladite piscine, admirait nos évolutions aquatiques."

Selon l'entourage de Jean-Marie Le Pen interrogé mercredi par l'AFP, Gabriel Matzneff est "une relation de Saint-Germain-des-Prés" qu'il a rencontré une dizaine de fois. Il rappelle également que l'ex-leader de l'extrême droite française, 91 ans, a "une profonde répulsion pour la pédophilie".