Batman démarre fort, l'ombre du chevalier noir sur le box office français

Le nouveau Batman, signé Matt Reeves, a attiré plus d'un million de spectateurs pour sa première semaine dans les salles de cinéma françaises, signant le meilleur démarrage de l'année 2022, selon les chiffres de CBO-Box Office.

Avec 1,16 million de spectateurs, ce nouvel opus des aventures de l'homme chauve-souris, avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, démarre toutefois moins fort que "Spider-Man : No Way home", le plus gros succès de la fin d'année dernière, qui avait vendu 2,86 millions de billets dès sa première semaine.

A la deuxième place, un autre blockbuster, "Uncharted", inspiré d'un jeu vidéo, continue sa belle carrière, avec 308.000 spectateurs sur la semaine et plus de 1,8 million depuis sa sortie.

Suivent une série de films français, dont la comédie "Maison de retraite", où Kev Adams est l'instigateur d'une grande évasion de pensionnaires arnaqués par les propriétaires d'un Ephad, et qui dépasse désormais les 1,3 million de spectateurs, ainsi que le "Maigret" de Patrice Leconte avec Gérard Depardieu et "Super-héros Malgré Lui", la dernière comédie de la "bande à Fifi".

A part Batman, la seule autre nouveauté dans le Top 10 est le film autobiographique en noir et blanc du cinéaste Kenneth Branagh, "Belfast", inspiré de son enfance en Irlande du Nord, à la septième place avec 80.551 spectateurs.

1. "The Batman" : 1.165.588 entrées (nouveauté) - 737 copies

2. "Uncharted" : 308.321 entrées (1.815.686 entrées en trois semaines) - 612 copies

3. "Maison de retraite" : 303.654 entrées (1.352.381 entrées en trois semaines) - 797 copies

4. "Maigret" : 129.947 (389.958 en deux semaines) - 586 copies

5. "Super-Héros malgré lui": 102.549 entrées (1.657.577 entrées en cinq semaines) - 688 copies