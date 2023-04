BD: Après Captain America, l'héroïne "non-violente" Captain South Africa

Super-héroïne noire, les cheveux naturels et bandana aux couleurs du drapeau sud-africain: Après Captain America, voici un équivalent féminin et "non-violent", Captain South Africa.

"C'est une super-héroïne politique, non violente, diplomate: elle ne cogne pas sur les criminels", a expliqué jeudi à l'AFP son créateur, Bill Masuku, Zimbabwéen de 30 ans qui vit partagé entre son pays et l'Afrique du Sud, lors de la version au Cap du festival de la BD et de l'animation, Comic-Con.

Les chevaux de bataille de son personnage? La pauvreté, les inégalités, le mal-logement: "Une exploration moderne de ce que pourrait être l'Afrique du Sud", au climat économique et social morose, résume M. Masuku.

"J'ai été inspiré par les gens avec qui j'ai étudié à l'université, par ces mouvements qui réclamaient un changement politique sans inciter à la violence. Et les femmes qui m'ont inspiré m'ont poussé à écrire leur histoire à ma manière, en bandes dessinées", poursuit-il.

Une vague de manifestations étudiantes contre l'augmentation des frais de scolarité a secoué l'Afrique du Sud à partir de 2015. Bill Masuku était alors sur les bancs de l'université de Rhodes à Grahamstown (sud-est), un des épicentres de la contestation.

Imaginée en 2018 comme une version sud-africaine du super-héros évoluant dans l'univers Marvel, Captain America, l'héroïne de ses bandes dessinées était au départ représentée dans un costume bleu et rouge.

Mais "les gens ont beaucoup plus accroché à sa deuxième tenue", dont les motifs noirs et blancs reflètent son "héritage xhosa", une des ethnies sud-africaines. Dix tomes et près de 5.000 exemplaires plus tard, Captain South Africa s'inscrit dans un genre naissant "fièrement africaine".

Vêtue d'un costume de Valkyrie, guerrière noire du film Thor, Abigail Backman-Daniels, étudiante de 23 ans, raconte avoir grandi "sans jamais voir de personnages qui lui ressemblent".

"C'est incroyable de voir ça arriver et les adaptations aux différents contextes de pays africains", dit-elle ravie.

Bill Masuku en est convaincu, Captain South Africa pourrait devenir "un tremplin" pour de jeunes auteurs et illustrateurs du continent. Une dizaine de candidats ont déjà répondu à son appel pour collaborer au prochain tome des aventures de son héroïne.

Selon Loyiso Mkize, créateur du premier super-héros sud-africain "Kwezi" en 2014, "il y a une demande croissante pour ce genre de contenus".

"On est à l'aube d'un âge d'or où l'on commence à montrer ce qu'est la bande dessinée sud-africaine", présage-t-il.