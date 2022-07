BD: Editis crée une maison d'édition de webtoons

Le groupe Editis a annoncé lundi la création d'une 53e maison d'édition, Kotoon, dédiée aux webtoons, les bandes dessinées à la manière sud-coréenne.

"Cette nouvelle maison sera axée sur la publication papier de webtoons au sein d'Edi8, présidé par Vincent Barbare", a indiqué Editis (groupe Vivendi) dans un communiqué.

Le webtoon est un format créé à l'origine pour la lecture sur téléphone portable, par défilement vertical.

Sa déclinaison sur papier donne des pages généralement plus aérées que la BD franco-belge ou le manga. Le but est de répliquer plus ou moins la sensation de lecture sur très petit écran, où n'apparaît qu'une case à la fois.

D'autres maisons en France sont déjà présentes sur ce créneau: Kbooks des éditions Delcourt, Hugo BD (groupe Glénat), ou Ki-oon, distribué par une filiale d'Editis.

"C'est une grande fierté que de lancer une maison innovante issue des nouvelles formes de narration digitales (...) Kotoon s'inscrit parfaitement dans la stratégie de renforcement du groupe en matière d'ouvrages graphiques", a indiqué la directrice générale d'Editis, Michèle Benbunan, citée dans le communiqué.

Editis a multiplié les créations de maison de BD ces dernières années: Philéas (BD et romans graphiques) en 2020, la maison d'édition de BD de Mourad Boudjellal en février 2022, puis Black River (comics) en mars. Par ailleurs, dans le manga, Editis détient Kurokawa, créée en 2005.

La BD est depuis plusieurs années le principal moteur de la croissance du marché du livre en France.

Selon l'institut GfK, elle a dépassé au premier semestre, en volume, le segment traditionnellement dominant de la littérature générale: plus de 38 millions d'exemplaires, contre 37,7 millions.

hh/may/tes

VIVENDI

GFK