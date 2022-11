BD: Margaux Motin, celle qui ne prenait pas le couple trop au sérieux

Le couple est une affaire sérieuse dont Margaux Motin a pris le parti de plaisanter dans ses bandes dessinées, où le personnage masculin est aussi auteur de BD.

Elle a été révélée il y a une quinzaine d'années grâce à son blog, à une époque où ce médium était en vogue. Tout comme d'autres quadragénaires: Pénélope Bagieu, Aude Picault, Laurel, Gally...

Le blog était son "book" pour présenter son travail comme illustratrice indépendante. Et "ça a été le socle de ma carrière d'autrice", dit-elle à l'AFP. "Les éditeurs exploraient les blogs: j'ai eu la chance qu'ils viennent à moi".

Autrice, elle l'est devenue à 30 ans, en 2009, avec "J'aurais adoré être ethnologue".

Huit albums et 347.000 abonnés sur Instagram plus tard, elle parle toujours d'elle-même dans "Le Printemps suivant, t.2: Après la pluie" (éditions Casterman), publié mercredi.

"J'ai toujours fait dans l'autobiographique. Ça s'est imposé comme ça, c'était naturel", souligne-t-elle.

Dans cette série, "Le Printemps suivant", on suit son installation dans un village du Pays basque, et dans une maison dont les familiers de la région reconnaîtront le style.

Les couleurs vives et les ciels sans nuage, à première vue, font penser à un tableau idyllique, dépeignant le bonheur de trouver un chez soi entre mer et montagne. Mais c'est bourré de questions sur le couple aujourd'hui: ce qui nous lie, la place à laisser à la liberté de chacun, les moyens de surmonter petits et grands différends.

- Loin du couple déconstruit -

"J'ai été amenée à me confronter à mes limites. Les albums parlent de ma transformation à cette période, celle de l'emménagement avec Pacco, où je suis entrée très forte et indépendante, et où j'ai vu mon besoin de contrôle, l'envie de tout faire toute seule, le manque de confiance, les peurs", explique l'autrice à l'AFP.

Pacco (Pascal Dorwling Carter à l'état civil) fait le même métier et a dessiné lui aussi sa vie, par exemple de père divorcé dans "Une semaine sur deux" (deux tomes, 2012-2013).

Le portrait pourrait faire grincer des dents les lectrices ultraféministes, fans de l'illustratrice Emma par exemple.

Entre une Margaux artiste, fantasque, à qui son compagnon reproche d'être dépensière, mais qui assume une certaine charge mentale, très organisée, et un Pacco qui se veut sérieux, bon gestionnaire, mais ne voit pas le temps passer devant un jeu vidéo, les personnages sont loin de l'idéal-type du couple "déconstruit". Quitte, pour le bien de l'intrigue, à forcer certains traits de caractère ou l'enjeu de certaines disputes.

"Elles sont réécrites, pour servir le propos! C'est de l'humour: évidemment tout est travaillé pour en faire un récit drôle et attachant", d'après Margaux Motin.

"Je parle vraiment de mon vécu, mes expériences. Il s'avère que je suis assez maniaque et Pacco est plus bordélique. Mais ç'aurait pu être tout à fait l'inverse", estime-t-elle.

Et son compagnon de renchérir: "Malheureusement, on ne peut rien y faire. On ne va pas déformer, on ne va pas se présenter comme le couple moderne idéal. On est vraiment comme ça. Et Margaux a été adorable, parce qu'elle a adouci des côtés beaucoup plus archétypaux".