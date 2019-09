BD: Naissance d'un nouvel label chez Bamboo

L'éditeur de bande dessinée Bamboo a lancé mercredi un nouveau label dédié à l'imaginaire sous toutes ses formes (fantasy, science-fiction...) baptisé Drakoo, a-t-on appris auprès de l'éditeur.

Le nouveau label sera dirigé par le scénariste Christophe Arleston, auteur notamment de séries à succès comme "Lanfeust de Troy", "Elfes", "Trolls de Troy" ou encore "Les naufragés d'Ythaq".

Trois titres sont prévus d'ici la fin de l'année et le rythme devrait être d'une douzaine d'albums par an. Le premier, "Danthrakon" (scénario Christophe Arleston, dessin Olivier Boiscommun), histoire "d'un grimoire glouton s'emparant d'un apprenti cuisinier" est sorti mercredi.

Suivront, début octobre, "La pierre du chaos" du romancier et scénariste Gabriel Katz et Stéphane Créty (dessin) et "Dragon & poisons" d'une autre romancière, Isabelle Bauthian, et de Rebecca Morse (dessin).

L'idée de faire appel à des écrivains qui ne sont pas des spécialistes de la BD est revendiquée par le label. "Je voulais amener du sang nouveau, des idées inédites, des gens qui ont des univers très forts et très cohérents et qui, finalement, ont juste à apprendre la technique de la narration en bande dessinée", a expliqué Christophe Arleston.

Début 2020, Drakoo publiera le premier album de Pierre Pevel, auteur notamment de "Haut-Royaume" et considéré comme le plus grand écrivain français de fantasy. L'album, dessiné par Etienne Willem, s'intitulera "Les artilleuses".

Grâce à un catalogue orienté sur l'humour, Bamboo, maison d'édition créée en 1997, est devenu l'un des dix principaux éditeurs français de bande dessinée.

La maison a racheté Fluide Glacial en 2016. Parmi ses succès, on compte les séries "Les Profs" et "Les Sisters", "Les rugbymen" ou "Triple galop". Elle est également présente dans le manga avec le label "Doki-Doki" qui publie notamment les séries "Sun-Ken Rock" et "Ken'En comme chien et singe".