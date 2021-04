BD: une somme sur la bombe nucléaire primée par l'armée française

Une longue bande dessinée qui raconte l'histoire de la bombe nucléaire, "La Bombe", a été récompensée mardi par le ministère français des Armées lors de la première édition du prix Les Galons de la BD.

Le Grand Prix, doté de 6.000 euros, a été décerné à ce roman graphique de plus de 450 pages, paru en mars 2020 aux éditions Glénat, et signé des scénaristes Alcante et Laurent-Frédéric Bollée et du dessinateur Denis Rodier.

"Extrêmement documenté", l'ouvrage "s'impose déjà comme un livre de référence sur l'histoire de la bombe atomique", a estimé dans un communiqué le jury de ce nouveau prix, qui récompense une BD consacrée aux questions militaires.

Le prix Histoire, doté de 3.000 euros, est revenu à Raphaël Meyssan pour "Les Damnés de la Commune tome 3". Paru en novembre 2019 aux éditions Delcourt, l'album raconte la fin de l'insurrection populaire à Paris en 1871.

Enfin une mention spéciale du jury a été attribuée à "Napoléon doit mourir" de Jean-Baptiste Bourgois (éditions Sarbacane, octobre 2020).

Dans un message vidéo de félicitations, la ministre des Armées Florence Parly a promis une cérémonie de remise de ces prix "dès que les conditions sanitaires nous le permettront".

L'année 2021 a également vu d'autres militaires, les gendarmes, créer leur prix littéraire, remis en mars à un roman sur une enquête menée en pleine Première Guerre mondiale: "Place aux immortels" de Patrice Quélard.