Béatrice Dalle rendra hommage à Kurt Cobain au Printemps de Bourges

L'actrice Béatrice Dalle interviendra dans deux spectacles en avril au Printemps de Bourges, notamment dans un show en hommage à Kurt Cobain, ont annoncé mercredi les organisateurs du festival.

Le Printemps, du 24 au 28 avril, marquera les 30 ans du suicide du leader de Nirvana avec une création, "Come as you are", tirée du titre d'un des tubes du groupe grunge star des années 1990. On y trouvera Béatrice Dalle et le jeune auteur-interprète Youv Dee. "Dix textes lus issus des mémoires du chanteur pour l'une, dix titres issus du répertoire de Nirvana pour l'autre", exposent les organisateurs.

L'actrice révélée par le film "37°2 le matin" sera à nouveau présente aux côtés de l'écrivaine Virginie Despentes pour "Troubles", concert-littéraire avec les artistes Casey et Zëro.

Béatrice Dalle connaît déjà le Printemps de Bourges, puisqu'elle avait participé à un concert-hommage à Brigitte Fontaine en 2022, en présence de la chanteuse sur scène.

Au rayon des lectures musicales, il y aura aussi "L'érotisme de vivre" avec la chanteuse Catherine Ringer (ex-Rita Mitsouko).

Avant la révélation de ces shows, le Printemps avait déjà dévoilé sa programmation plus classique, avec des têtes d'affiche telles que Mika, Zaho de Sagazan, Hoshi, PLK, Niska ou encore Shaka Ponk.

Le Printemps de Bourges attire ces dernières années plus de 200.000 festivaliers, décompte englobant les entrées payantes du festival et les événements gratuits en ville.