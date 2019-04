Beaune à l'heure du crime, avec le 11e festival du film policier

Présidé par le réalisateur Benoît Jacquot, le 11e festival international du film policier de Beaune accueillera de mercredi à dimanche dans la cité de Côte d'Or la crème du genre et deux invités d'honneur, Fatih Akin et Nicolas Winding Refn.

Rendez-vous incontournable des cinéphiles gourmands de polars, le festival bourguignon décerne chaque année des prix très convoités.

Les jurés devront départager les films de réalisateurs venus du monde entier (Philippines, Russie, Chine, Colombie, Mexique, Espagne...) dans les catégories Longs Métrages mais aussi Sang Neuf, dédié à de jeunes cinéastes.

Ce dernier jury est présidé par le réalisateur et écrivain Samuel Benchetrit.

Un jury Spécial Police comprend quant à lui des pros des forces de l'ordre français et étrangers.

Parmi les films de la sélection, "Piranhas" ("La Paranza dei Bambini") de Claudio Giovannesi, d'après le roman de Roberto Saviano, prix du meilleur scénario à Berlin, sera projeté en ouverture.

En 2018, le Grand Prix avait couronné "The Looming storm" ("La tempête imminente"), du Chinois Dong Yue.

Le prix Sang Neuf avait récompensé "Ajji" de l'Indien Devashish Makhija. Le prix du Jury était revenu à "Memoir of a Murderer" ("La Mémoire assassine") du Sud-Coréen Won Shin-yun et le Prix spécial police à "Une part d'ombre", du Belge Samuel Tilman.

Lauréats à Cannes, Berlin, Venise, le réalisateur danois de "Drive", Nicolas Winding Refn (alias NWR), et Fatih Akin, né à Hambourg dans une famille d'origine turque, seront mis à l'honneur à Beaune.

Prodige précoce, NWR a réalisé à 24 ans son premier long métrage, "Pusher" (1996), devenu culte. En 2008, c'est "Bronson", un film ultra-violent qui remporte le prix Sang Neuf à Beaune.

La critique le considère alors comme le plus grand réalisateur européen de sa génération.

Puis ce sera en 2011 le mythique "Drive", avec Ryan Gosling, qu'il retrouve dans "Only God Forgives" en 2013. Son dernier film à ce jour, "The Neon Demon" a été présenté à Cannes en 2017.

Etoile montante du cinéma allemand, après avoir brièvement fait partie d'un gang puis suivi des études audiovisuelles, Fatih Akin réalise en 1998 son premier long métrage, "L'engrenage", qui remporte plusieurs prix. En 2004, ce sera "Head-On", Ours d'or au festival de Berlin.

Son cinquième long métrage, "De l'autre côté" (2007), remporte de nombreux prix, dont celui du meilleur scénario à Cannes tandis que "Soul Kitchen" repart avec le prix spécial du jury à Venise.

Retour à Cannes en 2017 avec "In the Fade" dans lequel Diane Kruger joue pour la première fois dans sa langue natale, l'allemand, et remporte le prix d'interprétation féminine. Le dernier film du cinéaste, "The Golden Glove", a été sélectionné en février à la Berlinale.

Pour la première fois, de nombreux films en compétition seront présentés du 10 au 16 avril au cinéma 7 Batignolles, situé à côté de la nouvelle Cité judiciaire de Paris. Une scène de crime idéale...