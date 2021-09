Bebel, "un pote" du public porté au sommet du box-office

Blouson de cuir, cigare calé entre les dents et flingue à la main, l'acteur Jean-Paul Belmondo, l'homme qui castagne, voyou et justicier à la fois, avait conquis son public jusqu'à devenir Bebel, "un pote", plutôt turbulent, capable d'exploser le box-office dans les années 70 et 80.

Vedette populaire avant tout, Jean-Paul Belmondo est l'un des rares acteurs français après Jean Gabin, dit "Gueule d'amour", à avoir acquis le droit à un surnom. "Je suis fier d'être une vedette populaire, comme le furent avant la guerre, Gabin, Fernandel, Michel Simon ou Raimu (...) Je n'ai pas honte de distraire", déclarait-il.

La filiation avec Jean Gabin se fit naturellement dans "Un singe en hiver" (1962) d'Henri Verneuil, une comédie jubilatoire où les deux hommes incarnent des compagnons de beuverie aux dialogues savoureux. "Môme, t'es mes vingt ans", dit Gabin à Belmondo dans ce film.

Les années d'or de Bebel, où il se déchaîne dans de folles courses poursuite, des cascades ou des bagarres héroïques, font exploser le box-office.

"Flic ou voyou" (1978) de George Lautner dépasse dès sa sortie le seuil du million d'entrées dans Paris et sa périphérie, un chiffre que les résultats en province multiplieront par quatre. En 1982, "l'As des As", de Gérard Oury, est une réussite commerciale avec cinq millions et demi de spectateurs.

"L'homme de Rio" de Philippe de Broca (1964), qui avait consacré l'acteur dans sa veine populaire, avait fait 4,8 millions d'entrées.

Les scénarios sont légers et facétieux, taillés sur mesure pour un comédien, devenu aussi producteur, qui n'en finit pas de séduire.

C'est par sa désinvolture, son insolence, sa séduction ironique et décontractée que Jean-Paul Belmondo avait chamboulé l'image des jeunes premiers traditionnels dans "A bout de souffle", de Jean-Luc Godard, devenu le manifeste de la Nouvelle Vague, puis dans "Pierrot le fou".

Le choix que fit ensuite l'acteur, d'un cinéma commercial et populaire, avait déçu de nombreux critiques ou réalisateurs. A quoi l'acteur répliquait: "Le cinéma, c'est le cinéma. Il est bon ou il est mauvais et je ne vois pas pourquoi au nom de l'intellect, un comédien renoncerait à employer sa verve, son besoin d'extériorisation".

La recette de son succès a sans doute résidé dans sa connivence avec le public qui sortait en famille pour voir non pas un film, mais "le dernier Bebel".

"On peut dire que je représente le franchouillard rigolard et démerdard", déclarait Jean-Paul Belmondo. Et il était en effet ce héros cocardier, grande gueule, râleur, intrépide, charmeur, respirant la joie de vivre.

Avant toute chose, Jean-Paul Belmondo aimait jouer. "Un acteur n'est malheureux que lorsqu'il ne tourne pas", disait-il. "Si je n'avais pas la chance de recevoir des propositions vraiment intéressantes et importantes, j'en accepterais d'autres, moins intéressantes et importantes. Je jouerais n'importe quoi, n'importe où!".