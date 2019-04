Belgique : le Manneken-Pis sans fuite et écologique

Depuis quatre siècles, il urine à tous vents devant les Bruxellois et les touristes amusés. Les couches anti-fuites et les soucis écologiques de la société, le Manneken-Pis n'en a cure.



Et depuis 1619, son jet ininterrompu partait directement à l'égout ! Chose impensable à l'ère du toujours plus éco-responsable. Mais cette anomalie vient d'être réparée et l'eau de la fontaine s'écoule désormais en circuit fermé, sans fuite.

1500 à 2500 de litres d'eau par jour



Car le petit bonhomme (manneke en néerlandais) en train d'uriner cachait un problème de tuyauterie que personne ne soupçonnait. Et la simple pose, le mois dernier, d'une gouttière sous le monument classé permet désormais d'économiser "1.500 à 2.500 litres d'eau par jour", selon la municipalité. Soit l'équivalent de ce que consomment "quatre à cinq ménages bruxellois".

La petite gouttière récupère l'eau de la vasque et forme ainsi un circuit fermé.

Pas de fuite, pas de perte !

Message de prévention symbolique



"On veut mener une vraie politique de limitation du gaspillage", explique Benoît Hellings, le nouveau premier adjoint (Ecolo) en fonction depuis fin 2018.

L'opération anti-fuite sur le célèbre petit bonhomme de 55 cm est pour lui l'opportunité idéale de faire de la prévention. "On veut dire aux Bruxellois, aux Belges et à tous les Européens : si Manneken-Pis est capable de ne plus gaspiller l'eau potable, vous pouvez le faire vous aussi !", poursuit-il.



Désormais on peut dire "fontaine je ne boirais plus de ton eau" tout en faisant un geste pour la planète !