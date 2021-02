Belgrade: les anti-James Bond d'une BD culte dans l'ex-Yougoslavie

Dans une série italienne de bandes dessinées, des agents secrets improbables pourfendent des méchants tout aussi improbables. Les albums Alan Ford sont satiriques mais s'ils sont cultes dans l'ex-Yougoslavie, c'est parce qu'ils rappellent la réalité aux aficionados.

Créés il y a un demi-siècle par les auteurs italiens Lucianno Secchi et Roberto Raviola, -noms de plume Max Bunker et Magnus-, Alan Ford et consorts ont immédiatement cartonné à travers les Balkans, façonnant la culture pop jusqu'aux générations actuelles.

Dessins originaux, éditions rares, le musée de la Yougoslavie de Belgrade leur consacre jusqu'à fin février une exposition.

"Alan Ford est l'un des très rares exemples de comment un objet culturel étranger peut-être +reçu+ dans un nouvel environnement et devenir de surcroît une partie inextricable de l'héritage culture du pays récipiendaire", a expliqué Lazar Dzamic, auteur d'un livre sur le phénomène, lors du vernissage.

Alan Ford est un espion maladroit au milieu d'anti-James Bond kleptomanes, naïfs, colériques ou hypocondriaques, embarqués dans des missions étranges.

La bande dirigée par un vieillard acariâtre connu seulement sous le nom de Numéro Un opère depuis la boutique d'un fleuriste new-yorkais.

Mais les BD, jamais traduites en anglais, n'ont guère rencontré de public à l'international. En Italie même, leur popularité a décru avec les années.

- "Surréalisme comme mode de vie" -

Dans la Yougoslavie socialiste toutefois, le public fut tout de suite conquis. Un engouement qui perdure malgré la désintégration sanglante de la Fédération dans les années 1990, avec des rééditions régulières dans la région.

L'un des classiques du cinéma les plus appréciés de l'ère yougoslave, "The Marathon Family" est directement inspiré de la BD par le stylisme et l'absurdité des dialogues. Des chansons populaires y font référence et des répliques culte se retrouvent dans les conversations.

Pour Lazar Dzamic, le surréalisme "n'est pas un art mais plutôt un mode de vie" dans les Balkans, où des gens écrasés par la bureaucratie et la corruption généralisée reconnaissent partiellement leur vie dans les satires Alan Ford.

"L'Amérique latine a popularisé le réalisme magique tandis que nous avons donné au monde le surréalisme. Pour nous, c'est la forme naturelle de l'organisation sociale", dit-il à l'AFP.

Marko Selic, célèbre écrivain et rappeur serbe, raconte avoir été inspiré pour son travail par les critiques sociales des BD.

"C'est un catalogue de personnages venus de notre vrai monde. Nous avons plus tendance à voir notre réalité et à en rire, plutôt que nous asseoir et pleurer", explique-t-il à l'AFP.

- Prouesse des traducteurs -

Le succès de la série dans les Balkans doit beaucoup à ses traducteurs, Nenad Brixy et son fils Davor, qui ont réussi à transposer l'humour milanais dans la langue locale, inventant un argot propre à l'univers de la BD.

Davor Brixy explique à l'AFP que des dessins avaient été maquillés à l'instigation des autorités communistes yougoslaves pour ôter certaines références.

"On devait enlever les swastikas mais on pouvait laisser les uniformes nazis. Les soldats américains devaient perdre leurs insignes, et les Russes leurs étoiles".

"Pour ce qui est du texte, on n'avait pas besoin +d'interventions+ car les insultes de l'auteur contre les politiciens, l'armée ou la police étaient subtiles", se souvient-il.

A ses yeux, le surréalisme n'est plus aujourd'hui l'apanage des Balkans et s'est répandue à travers une planète dirigée par des populistes et mue par l'appât néo-libéral du gain.

Max Bunker est quant à lui resté injoignable par l'AFP mais il a par le passé rendu hommage à la région.

"Je dois dire que les peuples de Bosnie-Herzégovine, Serbie, Croatie, de l'ex-Yougoslavie toute entière, sont très intelligents car ils ont rapidement compris mon sens de l'humour et l'ont accepté", disait-il en 2014 sur Al Jazeera.