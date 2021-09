Belmondo, de père en fils

Belmondo était le patriarche du cinéma français mais aussi le pilier d'un clan familial où le goût pour la création se transmet sur quatre générations.

"La famille de Jean-Paul Belmondo a perdu son pilier. Jean-Paul s'est éteint aujourd'hui. Il est parti rejoindre ses vieux complices du Conservatoire. Son sourire sincère sera toujours là": c'est par un communiqué de la famille à l'AFP que le décès de l'acteur a été annoncé, témoignant de l'affection dont les siens l'entouraient.

L'inspiration

Au-delà des liens de sang, les Belmondo se sont transmis une passion pour la création, à commencer par Paul, le père de la star, qui lui vouait un profond respect.

"Bien avant d'être Jean-Paul Belmondo, je suis le fils de Paul Belmondo", insistait le comédien dans le Journal du Dimanche quelques jours après la mort de son père le 1er janvier 1982. "Sans fausse modestie, je pense que son oeuvre est bien plus considérable que la mienne, même si mes succès cinématographiques sont spectaculaires!"

Membre de l'Institut de France, professeur aux Beaux-arts, Paul Belmondo a sculpté des oeuvres typiques de l'académisme qui a fleuri en France dans l'entre-deux guerres.

"Lorsqu'on se penche sur son oeuvre, on est frappé par sa pureté. C'est merveilleux qu'un homme de notre époque ait su protéger son art de la laideur", plaidait l'acteur qui aimait à évoquer son enfance dans l'atelier paternel de Denfert-Rochereau. Il y croisait Vlaminck ou Sacha Guitry, mais il allait là-bas, "surtout pour les filles qui posaient nues" pour son père, éternellement en blouse blanche boutonnée sur une cravate sombre.

Jean-Paul Belmondo a longuement défendu son père, né à Alger d'une famille modeste d'origine italienne, dont la réputation a été entachée par les relations qu'il avait maintenues sous l'Occupation avec le sculpteur officiel d'Hitler, Arno Becker.

Il a fait don avec son frère et sa soeur, d'un large ensemble de ses oeuvres à la Ville de Boulogne-Billancourt. Logé dans le château de Buchillot, le musée Paul Belmondo ouvre ses portes en septembre 2010. Le jour de l'inauguration, l'acteur lance: "le vrai artiste, c'est lui! Etre acteur, c'est facile!"

Jean-Paul Belmondo a été soutenu par son père, mais racontait aussi une anecdote douce-amère: "Je me souviens l'avoir emmené voir +Le Professionnel+, un de mes derniers films-cascades. Il était épaté mais il m'avait: +C'est bien mon fils, mais quand vas-tu faire ton véritable métier?+"

La relève ?

Sa passion des planches et des plateaux, Jean-Paul l'a à son tour transmise. Patricia, sa fille décédée à seulement 40 ans, a été scripte et son fils Paul a tâté au théâtre et à la télévision, en parallèle d'une carrière de pilote automobile.

La génération suivante saura-t-elle percer ? Victor, 27 ans, a encore beaucoup de chemin à faire mais il a hérité d'une ressemblance frappante avec son grand-père: même bouche, même nez.

Après une série de seconds rôles, il a occupé en mai la tête d'affiche d'une comédie sans prétention, "Envole-Moi", feel good movie qui a fait 275.000 entrées au moment difficile du déconfinement.

"Depuis tout petit, je rêve de faire du cinéma", avait alors raconté à l'AFP Victor Belmondo, qui a fait des études de scénariste. "Mon père (Paul Belmondo) m'a mis en garde car acteur est un métier très aléatoire. Il m'a encouragé à avoir d'autres cordes à mon arc".

Victor Belmondo a également été dirigé par Xavier Beauvois dans "Albatros", un drame présenté à la dernière Berlinale, qui doit sortir en novembre, où il donne la réplique à Jérémie Rénier, tous deux en uniformes de gendarme.

A moins que relève ne soit féminine: Annabelle, 33 ans, petite-fille de Jean-Paul et fille de Florence, a entamé une carrière de mannequin mais est aussi apparue à l'écran cette année, tenant un petit rôle dans "Madame Claude", diffusé sur Netflix.

bur-fbe/may/pb

NETFLIX