Benjamin Biolay et Melvil Poupaud, bande originale

Le premier est musicien et aime faire l'acteur, le second est acteur et aime faire le musicien: Benjamin Biolay et Melvil Poupaud, amis dans la vie, dévoilent leur bande originale le temps d'un spectacle aux Folies Bergère sous forme de road movie musical.

Ces représentations, qui constituent une petite parenthèse dans leur carrière respective, auront lieu vendredi, samedi et dimanche. Les deux compères, assistés d'un troisième musicien, s'échangeront instruments et micros pour interpréter des reprises d'artistes qu'ils chérissent, et dialogueront comme sur un plateau de cinéma.

"C'est l'occasion de rendre hommage aux merveilleuses personnes qu'on a croisées dans nos vies, des légendes du siècle précédent qui nous ont influencés et avec lesquelles on a pu même être intimes. On n'arrive pas à leur cheville, mais on avait tout de même envie de les représenter", confie à l'AFP Benjamin Biolay.

Face à lui, Melvil Poupaud sourit presque imperceptiblement. Il sait que les grands noms en question ont de quoi intimider: Charles Aznavour, Juliette Gréco, Georges Brassens, Claude Nougaro, Henri Salvador, Nino Ferrer ou encore Hubert Mounier, l'ancien leader de L'affaire Louis Trio décédé en 2016, auquel Biolay va rendre hommage aux Nuits de Fourvière le 19 juillet à Lyon.

Pour Poupaud, qui joue à ses heures perdues dans le groupe rock Black Minou avec ses frères César et Yarol, l'ancien guitariste attitré de Johnny Hallyday, "le plus important, ce sera d'assurer au niveau de la voix".

"J'en ai fait des concerts à la guitare, basse, batterie, mais je ne chantais pas. La voix c'est le souffle, c'est ce qu'il y a de plus intime. Si je dois ramener ça au métier d'acteur, les grands acteurs, les Mastroianni, les Piccoli, quand tu les écoutes bien ils ont cinq voix. Ils passent d'un registre à un autre et maîtrisent ça parfaitement", dit-il l'oeil pétillant.

- "Aucun problème d'égo" -

Melvil et Benjamin sont nés à six jours d'écart en janvier 1973. Le cinéma, la musique ont fait se croiser leurs trajectoires, ils baignent dans le même environnement culturel, ont des amitiés communes et même partagé la vie de la comédienne Chiara Mastrioanni à dix ans d'intervalle. Rien d'incongru à les voir s'engager dans ce projet baptisé "Songbook".

"L'idée est venue naturellement à force de nous voir, de parler de nos passions, puis de nous retrouver dans des situations où on joue de la musique ensemble", dit Biolay qui a invité Poupaud à jouer de la basse sur son album "Palermo Hollywood" et s'est déjà mis aux synthés pour les besoins de Black Minou.

"On est aussi à un âge où on a accompli certaines choses dans nos champs respectifs, on n'est plus dans la course effrénée à la réussite. On est un peu rassérénés et du coup on se permet de se lancer ce genre de projet un peu sorti de nulle part", enchaîne Poupaud.

"Songbook", qui propose aussi des chansons de Benjamin, se veut être une "expérience agréable", un peu différente chaque soir, mais préparée avec tout le sérieux requis.

"On a un respect fondamental pour la musique. Ce n'est pas un délire de gosse de riche, avec un sponsor qui nous paye les concerts comme d'autres", tient à clarifier Benjamin Biolay, qui "ne parle pas de Johnny (Depp) avec Hollywood Vampires".

Pour le tandem, "il n'y a aucune appréhension d'ordre artistique" avant les trois soirées aux Folies Bergère, ni même celles programmées l'hiver prochain à Bordeaux (20 décembre), Marseille (9 janvier), Toulouse (29), Gap (31) et Paris à l'Olympia (19 février).

"Le plus dur, ce sera de trouver un bon steak à manger après un concert", assure Benjamin Biolay.