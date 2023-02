Berlinale: prix d'interprétation à une Espagnole de 8 ans, Sofia Otero

Une petite fille espagnole de 8 ans, Sofia Otera, a remporté l'Ours d'argent de la meilleure interprétation samedi au festival de cinéma de Berlin pour son rôle dans "20.000 especies de abejas" ("20.000 espèces d'abeilles").

Dans le film de la réalisatrice espagnole Estíbaliz Urresola, Sofia Otera joue un enfant de neuf ans, né garçon et qui se considère comme une fille.

La question du genre et de la transidentité, sur lesquelles de plus en plus de cinéastes se penchent, a été présente à plusieurs reprises dans le palmarès.

En recevant son prix, elle a remercié les larmes aux yeux le jury et à la conférence de presse qui a suivi elle s'est dit "très reconnaissante, très heureuse". "Je veux consacrer ma vie au métier d'actrice", a-t-elle ajouté.

Estíbaliz Urresola a déclaré qu'il avait été important pour elle de choisir une fille pour ce rôle et pas un garçon. "C'était plus facile pour elle. C'est une petite fille vraiment intelligente", a-t-elle dit.

Le prix d'interprétation secondaire a été attribuée à une actrice autrichienne transexuelle, Thea Ehre, pour son rôle dans "Till The End of The Night".

Ce film du réalisateur allemand Christoph Hochhäusler raconte une histoire d'amour entre un policier homosexuel et une transexuelle sous fond d'enquête sur un revendeur de drogues.

En recevant son prix, Thea Ehre a remercié ses parents pour "l'avoir soutenu et lui avoir laisser la possibilité d'être ce qu'elle voulait être".