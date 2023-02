Bernardine Evaristo: la société britannique a "globalement accepté son multiculturalisme"

En 2019, elle devenait la première écrivaine noire à remporter le prestigieux Booker Prize. Depuis, Bernardine Evaristo, dont l'oeuvre explore l'identité afro-britannique, s'est imposée comme l'une des grandes voix de la littérature de son pays, qui a "globalement accepté son multiculturalisme".

De passage à Paris pour la sortie en français de "Des racines blondes" et "Manifesto" -- publiés début février aux éditions Globe --l'autrice de 63 ans se prête avec bonne humeur aux questions de l'AFP.

Publié au Royaume-Uni en 2008, "Des racines blondes" est un roman satirique sur le racisme qui peut se résumer ainsi: et si l'Afrique avait conquis le monde ? et si les maîtres étaient devenus les esclaves ? Le tout raconté à travers le destin de Doris Scagglethorpe, une Anglaise connue sous son nom d'esclave, Omorenomwara.

"C'est un mélange entre la tragédie et la comédie", explique l'écrivaine née d'une mère anglaise et d'un père nigérian. "Même si mes livres traitent toujours de sujets sérieux, je me suis rendu compte que l'humour permettait de toucher les lecteurs. Et lorsque les lecteurs sont touchés, il peuvent s'ouvrir et explorer votre oeuvre", poursuit-elle.

Esclavage, racisme, place des Noirs dans la société britannique: depuis ses débuts il y a trente ans, l'autrice qui est aussi professeure d'écriture à la Brunel University de Londres, n'a eu de cesse de mettre ces sujets sur le devant de la scène littéraire.

- "Pas que de la bienveillance" -

Une scène qui s'est ouverte ces dernières années à des récits portés par des écrivains de tous horizons, assure-t-elle en attribuant cette évolution au mouvement américain Black Lives Matter et à ses résonances au Royaume-Uni.

"L'une des choses qu'il faut reconnaître à propos de la Grande-Bretagne, c'est qu'il y a un certain degré d'acceptation du fait qu'il s'agit d'un pays multiculturel", assure-t-elle.

"Regardez la scène politique actuelle: le fait que le Premier ministre (Rishi Sunak, ndlr) ait des origines indiennes est quelque chose d'important même si des gens disent le contraire parce que c'est un gouvernement de droite. Je ne dis pas que le racisme a complètement disparu mais la société britannique a, je crois, globalement accepté son multiculturalisme".

L'obtention en 2019 du Booker, -- ex aequo avec "Les testaments" de la Canadienne Margaret Atwood -- pour "Fille, femme, autre", a aussi participé à davantage visibiliser les auteurs et autrices noirs ou métisses et a fait d'elle une star littéraire "en moins d'une nuit", comme elle ironise dans son mémoire "Manifesto".

Ce livre choral, sans point ni majuscule, traduit en une vingtaine de langues et vendu à plus d'un million d'exemplaires, dresse le portrait de douze femmes afro-britanniques. Façon de rendre visible ceux qui ont longtemps été invisibilisés, soutient-elle.

En 2021, elle est nommée à la tête de la Royal Society of Literature, institution pluricentenaire qui promeut les lettres et la littérature. Encore, une première.

"Il y a beaucoup d'attention sur ma voix donc je dois faire très attention à ce que je dis et choisir mes batailles avec soin", répond l'autrice lorsque l'AFP lui demande ce que ce prix lui a apporté.

"Il n'y a pas que de la bienveillance à mon égard. En tant que femme noire, j'ai conscience que j'évolue sur un terrain qui peut être mouvant", dit-elle.

Cela ne veut pas dire ignorer les débats sur la diversité. Depuis quelques années, elle utilise sa notoriété pour faire monter une nouvelle garde d'écrivains. Comme lorsqu'elle recommande le premier livre de sa compatriote Natasha Brown, "Assemblage", qui vient de paraître chez Grasset.

Ou encore celui de l'écrivain noir-américain James Hannaham, "Personne en avait rien à foutre de Carlotta", qui sortira prochainement chez Globe.

"Ma voix porte au plus haut niveau, autant que cela serve aussi aux autres".