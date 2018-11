Bertolucci: "une trace ineffaçable dans l'histoire du cinéma" (Festival de Cannes)

Bernardo Bertolucci, décédé à l'âge de 77 ans, "était un immense artiste et une personnalité hors norme qui a accompagné le cinéma italien du XXe siècle en devenant une figure majeure de son identité", ont réagi lundi Pierre Lescure et Thierry Frémaux, président et délégué général du Festival de Cannes, dans un communiqué à l'AFP.

Le cinéaste italien, décédé à Rome, "avait pour Cannes un lien indéfectible. Il est parti rejoindre son père Attilio, poète, et son frère Giuseppe, cinéaste, en laissant une trace ineffaçable dans l'histoire du cinéma", ont ajouté MM. Lescure et Frémaux.

Bernardo Bertolucci avait présidé le jury du Festival de Cannes en 1990. Le cinéaste italien a reçu en 2011 la première Palme d'honneur de l'histoire du Festival.

"C'était un grand", a par ailleurs réagi auprès de l'AFP l'actrice Fanny Ardant, qui avait fait partie à ses côtés du jury du Festival de Cannes en 1990.

A Cannes, "il m'accueillait toujours en disant un vers de Racine, parce qu'il avait une grande culture", s'est-elle rappelée. "Les films qu'il a faits sont parmi ceux qui m'ont le plus marquée, +Le Conformiste+, +La Stratégie de l'araignée+ ou +Le Dernier tango à Paris+".

"Brando, Depardieu, Trintignant, De Niro... Si Bertolucci a tourné avec les plus grands et les a magnifiés à l'écran, c'est parce qu'il était lui-même un géant", a estimé pour sa part le ministre français de la Culture Franck Riester, sur Twitter.

"Il va manquer au septième art, cet art auquel il a tant donné", a ajouté le ministre.

