Besançon: la Fondation Gianadda offre un bronze de Victor Hugo par Rodin

La Fondation suisse Gianadda de Martigny a décidé d'offrir une statue en bronze de Victor Hugo, coulée dans un moule inédit du célèbre sculpteur Auguste Rodin (1840-1917), à la ville de Besançon, citée natale du l'écrivain, a-t-on appris mercredi auprès de la municipalité.

"C'est une vue inédite de Victor Hugo (1802-1885), représenté debout en très grand modèle, avec à la fois le visage d'un vieil homme et un corps jeune et musculeux", constate Nicolas Surlapierre, directeur des Musées du centre de Besançon. "L'idée de Rodin était de montrer que Victor Hugo était resté combatif malgré l'exil".

La statue de 2,10 mètres pour 250 kilos sera livrée à Besançon en octobre prochain. Elle sera exposée au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, avant d'être installée dans le quartier Saint-Jacques, à proximité de la future grande bibliothèque dont les travaux au centre-ville ont récemment commencé.

"Tout commence en juillet 2021", se souvient la maire Anne Vignot (EELV), "un coup de fil à mon cabinet: Leonard Gianadda veut (me) rencontrer faire une proposition confidentielle". Avec l'adjointe à la culture, "nous accueillons monsieur Gianadda et son épouse, très intriguées par le message mystérieux et insolite".

Le mécène explique que "Rodin, l'un des plus prestigieux sculpteurs au monde, a plusieurs fois portraituré l'un des plus brillants auteurs humanistes de notre histoire humaine, Victor Hugo", né à Besançon le 26 février 1802. Et il considère "comme une injustice" que sa ville natale n'ait pas de Rodin, poursuit la maire.

M. Gianadda propose alors à la ville "un don inédit et d'une ampleur internationale": un bronze représentant Victor Hugo, coulé dans un moule inédit de Rodin découvert en 2019 dans les réserves du musée Rodin.

"Le géant naîtra de son moule en trois exemplaires. L'un numéroté I pour la fondation Gianadda à Martigny, un autre numéroté II pour la Ville de Besançon et le dernier numéroté III pour le musée Rodin à Paris", précise-t-on.

"Les Bisontines et Bisontins seront fiers de faire vivre la naissance d'un immense auteur humaniste et celle d'une oeuvre exceptionnelle. Associer les noms de Victor Hugo et de Rodin sera un des grands moments de cette ville du XXIème siècle", a ajouté Mme Vignot, qui fait part de sa "reconnaissance infinie pour notre donateur, monsieur Gianadda".