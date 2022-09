Besançon: les auteurs jeunesse à l'honneur du festival Livres dans la Boucle

La 7e édition du festival Livres dans la Boucle, l'un des premiers de la rentrée littéraire après celui de Nancy, s'ouvrira vendredi à Besançon avec un panel d'auteurs varié et fera honneur aux auteurs et illustrateurs jeunesse.

Présidé par Tatiana de Rosnay, l'événement littéraire rassemblera jusqu'à dimanche plus de 200 auteurs dans des sites patrimoniaux de la ville pour des séances de dédicaces et de lectures, ainsi que pour des conférences, des animations ou encore des performances artistiques et musicales autour des sorties littéraires de la rentrée.

Parmi les auteurs phares de l'édition 2022, Tatiana de Rosnay, dont le dernier ouvrage "Nous irons mieux demain" côtoiera entre autres Michel Bussi, Yasmina Khadra, Olivier Adam, Alice Zeniter ou Alain Mabanckou.

Cinq auteurs retenus pour le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, seront par ailleurs présents: Carole Fives ("Quelque chose à te dire"), Emmanuel Ruben ("Les Méditerranéennes"), Muriel Barbery ("Une heure de ferveur"), Brigitte Giraud ("Vivre vite") et le bisontin Yves Ravey ("Taormine").

La rencontre sera également un tremplin pour les premiers romans avec des auteurs remarqués tels Étienne Kern ("Les Envolés"), Maria Larrea ("Les gens de Bilbao naissent où ils veulent") ou Nicolas Garma-Berman ("La fille aux plumes de poussière"). "Je me réjouis de revoir des amis auteurs et j'aurai à coeur de mettre en valeur des écrivains moins connus du grand public", souligne Tatiana de Rosnay.

Livres dans la Boucle fera la part belle aux auteurs et illustrateurs jeunesse qui dédicaceront leurs ouvrages au sein du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Au coeur des salles d'exposition du musée, trois illustrateurs jeunesse, Suzanne Arhex, Fred Bernard et François Roca, seront ainsi invités à réinterpréter une oeuvre d'art de leur choix lors de sessions ouvertes au public.

Toujours à destination de la jeunesse, le festival organise pour la première fois le Prix de l'Homme Debout, en hommage à Victor Hugo (1802-1885), qui écrivait debout. Ce prix d'écriture et d'expression orale dont le thème sera cette année "Les droits de l'enfant", chers à l'écrivain né à Besançon, s'adressera aux élèves de quatrième.

Les auteurs de BD et ceux des pays nordiques seront aussi bien représentés.

Le festival littéraire bisontin attire environ 30.000 visiteurs chaque année.