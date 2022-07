"As Bestas": Marina Foïs et Denis Ménochet en terrain hostile

Plongée en terrain hostile pour Marina Foïs et Denis Ménochet: dans "As Bestas", en salles mercredi, ils incarnent un couple tombé amoureux d'un coin de Galice déshéritée, dont l'installation suscite l'hostilité menaçante de voisins.

Présenté hors compétition au dernier Festival de Cannes, le film a fait sensation avec son exploration des rapports de voisinage flirtant avec la violence, dans la veine des "Chiens de paille" (1971) de Sam Peckinpah.

Derrière la caméra: Rodrigo Sorogoyen, figure montante du cinéma espagnol qui, à 40 ans, appartient à une génération de réalisateurs qui n'a pas peur de tourner avec des acteurs étrangers, des intrigues qui traversent les frontières, interrogent les mythes ou les nationalités.

Remarqué avec "Que Dios nos perdone", sur un serial killer violeur de vieilles dames, "El reino", sur la corruption politique en Espagne puis "Madre" pour lequel il avait déjà enrôlé des acteurs français, il poursuit son exploration des bas instincts humains.

Avec cette fois-ci, l'affrontement entre un couple de Français, Antoine et Olga, qui restaurent des maisons abandonnées en Galice où ils sont installés, et un duo de frères frustres, Xan et Lorenzo, qui compte sur l'installation d'éoliennes pour sortir de leur vie étroite, auprès d'une mère âgée.

"Ce qui nous a plu, c'est d'imaginer les motivations de ces quatre personnages, comment peut-on à ce point détester quelqu'un de son voisinage, et (la motivation) des deux étrangers, des gens qui ne sont pas les bienvenus mais se disent 'je ne vais pas partir d'ici'", a expliqué le réalisateur à l'AFP à Cannes.

- Histoire de la violence -

Incompréhension et menaces croissantes... Le film fait monter la tension, et montre Antoine tentant de renouer le dialogue au bar du coin. Mais la guerre est déclarée quand les récoltes des deux Français sont empoisonnées au plomb.

A partir de ce moment, la violence psychologique monte d'un cran et Antoine ne se sépare plus d'une caméra pour enregistrer les faits et gestes de ses voisins.

"As bestas" (qu'on peut traduire par "les bêtes") bénéficie de quatre performances d'acteurs: outre Denis Ménochet (également à l'affiche de "Petra von Kant" de François Ozon) et Marina Foïs, il y a les Espagnols Luis Zahera, qui avait déjà travaillé avec Sorogoyen, et Diego Anido, un acteur de théâtre.

Le scénario, qui s'inspire de l'histoire dramatique d'un couple de Hollandais installés en Espagne, changeait, au fil de l'écriture, selon la perception des personnages, explique le réalisateur.

"On réécrivait au fil des années, on a appris à connaître ces personnages", souligne Sorogoyen. "On n'est pas si loin de certains comportements qu'on voit a priori chez le voisin, chez l'autre et qu'on désapprouve".

Sorogoyen a filmé des oeuvres très différentes, mais y voit un fil conducteur: "La violence, et comment nous vivons avec".

Pour ce film, comme pour ses autres projets depuis des années, il a travaillé avec la scénariste Isabel Peña.

"C'est elle la pointilleuse, la précise, celle qui donne la scène, je pense, la magie. Et c'est moi qui ai la vision globale. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de dire: là l'intrigue ne fonctionne pas'".