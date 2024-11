Beyoncé en pole position aux Grammy Awards avec son album country

La chanteuse Beyoncé sera la grande favorite des prochains Grammy Awards, en février 2025, avec des nominations dans onze catégories pour son dernier opus "Cowboy Carter", un hommage aux racines afro-américaines de la country qui lui permettra peut-être de décrocher enfin le prix suprême du meilleur album de l'année.

Avec la fournée annoncée vendredi par la Recording Academy, qui remet les récompenses, Beyoncé devient l'artiste la plus nommée aux Grammy Awards (99 fois), devant son époux Jay-Z (88), elle qui a déjà reçu le plus de gramophones, 32, dans l'histoire de cette cérémonie.

Mais la reconnaissance ultime, celle du meilleur album, lui a toujours échappé, au profit de Taylor Swift en 2010, d'Adele en 2017 ou encore d'Harry Styles en 2023, ce qui a nourri les débats sur le manque de reconnaissance des artistes noires par l'industrie musicale américaine.

"Queen B" pourrait enfin briser la malédiction le 2 février prochain à Los Angeles, lors d'une cérémonie qui sera aussi scrutée de près pour d'éventuelles prises de positions politiques, deux semaines après l'investiture à la Maison Blanche de Donald Trump, et alors que de nombreux artistes, Beyoncé et Taylor Swift en tête, ont soutenu Kamala Harris.

La chanteuse américaine Taylor Swift récompensée du Grammy Award de l'album de l'année pour "Midnights", le 4 février 2024 à Los Angeles AFP/Archives

Côté meilleur album, Beyoncé devra l'emporter sur une rude concurrence, entre Taylor Swift, reine des Grammys 2024 et dont le dernier album "The Tortured Poets Department" a permis de récolter six nominations, Billie Eilish (sept nominations avec "Hit Me Hard and Soft"), la nouvelle star des boîtes de nuit Charli XCX (sept nominations) et les étoiles de la pop Sabrina Carpenter et Chappell Roan (six nominations chacune).

S'ajoutent pour le meilleur album, ceux du multi-instrumentiste Jacob Collier (Djesse Vol.4) et l'oeuvre intégralement à la flûte d'André 3000 ("New Blue Sun"), l'ancien membre du groupe de hip-hop Outkast.

Gojira en lice

Le rappeur Kendrick Lamar et le chanteur à mi-chemin entre hip-hop et country Post Malone décrochent eux aussi sept catégories, le premier notamment pour son titre "Not Like Us", très hostile à son grand rival Drake.

Le chanteur américain Post Malone le 11 février 2024 à Las Vegas, au Nevada AFP/Archives

Il sera en compétition pour la meilleure chanson de l'année face notamment à "Texas Hold'Em" de Beyoncé, "Birds of a Feather" de Billie Eilish et "Now and Then", le morceau des Beatles enregistré par John Lennon et complété par les autres membres du groupe bien après sa mort pour sortir en 2023.

Parmi 94 catégories, il faut noter aussi la présence du groupe de métal français Gojira, dont l'interprétation fracassante de "Mea Culpa (Ah/ Ca ira)" par une Marie-Antoinette décapitée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, fait partie des prétendants pour la prestation metal de l'année.

Ils concourent avec la chanteuse lyrique Marina Viotti et le compositeur Victor Le Masne qui étaient de la partie.

La chanteuse de jazz française Cyrille Aimée sera aussi en lice avec son album "A fleur de peau" dans la catégorie meilleur album de pop vocale traditionnelle.

La chanteuse américaine Sabrina Carpenter à New York, le 9 octobre 2024 AFP/Archives

Huit artistes se disputeront la catégorie révélation de l'année, dont Sabrina Carpenter et Chappell Roan, mais aussi Benson Boone, Raye, Teddy Swims et Shaboozey dont le tube "A Bar Song (Tipsy)" est en tête du classement de référence Billboard Hot 100 depuis des semaines. La version remixée par David Guetta permet d'ailleurs au DJ français de concourir et d'espérer remporter le troisième gramophone de sa carrière.

Mais le 2 février, c'est bien vers Beyoncé que les yeux seront tournés. Au-delà du meilleur album, la Texane décroche aussi une nomination notable dans la catégorie du meilleur album country. Une revanche chargée de symboles car "Cowboy Carter", qui puise largement dans ce genre, a récemment été boudé des nominations aux Country Music Awards.

La chanteuse de 43 ans, dont le couple qu'elle forme avec Jay-Z est l'un des plus influents de la culture populaire américaine, était pourtant devenue la première artiste noire à se hisser en tête des classements de référence du Billboard pour la country, avec son single "Texas Hold 'Em" et l'album "Cowboy Carter".

En plus de rencontrer un succès phénoménal, "Cowboy Carter", qui comprend aussi le classique "Jolene" de la star absolue de la country Dolly Parton, a relancé les débats sur la place des Afro-Américains dans l'histoire de la musique country, dont ils ont été largement évincés, le genre étant plutôt associé à des musiciens blancs et conservateurs.