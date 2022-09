A Biarritz, les cinéastes brésiliens espèrent la fin de l'ère Bolsonaro

Les cinéastes brésiliens, mis à l'honneur cette semaine pour la 31e édition du Festival Biarritz Amérique latine, espèrent que le premier tour de l'élection présidentielle, dimanche prochain, permettra "que s'arrête enfin" la période Bolsonaro.

Pour le bicentenaire du géant sud-américain, qui a conquis son indépendance par rapport au Portugal en 1822, le festival a choisi de donner une carte blanche à Kléber Mendonça Filho (53 ans), plusieurs fois primé à Cannes.

Le natif de Recife, dans le nord-est du pays, auréolé en 2019 du Prix du jury pour son film "Bacurau", présente à Biarritz "toute l'asymétrie du Brésil", "sa beauté, sa laideur, sa confusion" à travers 10 longs-métrages et 14 courts-métrages.

Sans oublier "sa violence politique", traduite par "l'intolérance normalisée" depuis l'arrivée au pouvoir, en 2018, du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, estime-il.

"Un million d'armes à feu ont été légalisées et chaque citoyen peut avoir jusqu'à sept armes chez lui", s'étrangle le cinéaste.

En juillet, un représentant local du Parti des Travailleurs (PT) de l'ancien président et candidat Luiz Inacio Lula da Silva a été tué par balle par un policier pro-Bolsonaro. Début septembre, un sympathisant du président brésilien a tué de 15 coups de hache un soutien de Lula lors d'une dispute politique.

"Aujourd'hui, il y a une peur d'utiliser des symboles ou d'afficher des effigies", pointe Kléber Mendonça Filho, très critique d'un Bolsonaro dont "la grande oeuvre aura été de normaliser la stupidité". Sa victoire est "impossible", refuse de croire le réalisateur.

- "Pays d'un futur indésirable" -

Les derniers sondages brésiliens créditent Luiz Inacio Lula da Silva de 47 % des intentions de vote, contre 33 % pour Jair Bolsonaro.

"Les soutiens de Bolosonaro sont dans une dimension parallèle et j'espère qu'avec sa défaite un certain sens de la réalité revienne, poursuite le réalisateur d'"Aquarius". Ces personnes vont-elles se réveiller ou entrer dans une cave encore plus profonde?"

Le réalisateur Filipe Galvon, invité à Biarritz pour son dernier court-métrage "L'année prochaine à Tulle", craint, lui, "une nouvelle désillusion". Même si Lula l'emportait, le quadragénaire "n'arrive pas à voir comment on va sortir du bolsonarisme", marqué par l'avènement d'une "vérité alternative" et d'un "complotisme industrialisé".

Pour lui, son pays, loin d'être un ailleurs "exotique", "donne toujours un aperçu saturé de ce qui peut arriver dans une démocratie occidentale".

Dans son court-métrage, ce Brésilien installé en France depuis 2013, illustre une "sensation de déjà-vu" expérimentée en 2018, alors qu'il se trouvait sur les Champs-Elysées à Paris lors d'une mobilisation des Gilets jaunes.

"Cela ressemblait beaucoup aux manifestations de 2013 au Brésil, qui ont débuté à cause de la hausse du coût du transport", avant de s'étendre à la cherté de la vie.

Expatrié, Filipe Galvon n'envisage pas un retour dans son pays natal, ce Brésil qui "serait le pays d'un futur indésirable", pour lequel "il faut faire un certain deuil".

"Je souhaite une victoire de Lula, elle m'amène à voter sans aucune hésitation, mais je crains que ce ne soit juste un souffle pour se préparer au combat des années à venir", poursuit-il.

"Il va falloir reconstruire ce que sont la morale et la citoyenneté brésiliennes", renchérit Kléber Mendonça Filho.