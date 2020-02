Billie Eilish dévoile le nouveau thème officiel de James Bond

La jeune chanteuse américaine Billie Eilish, révélation des Grammy Awards, a dévoilé vendredi le thème officiel du prochain volet des aventures de James Bond, écouté près de 3,5 millions de fois en quelques heures sur Instagram.

Intitulé "No Time To Die" comme le film, le titre qu'elle a écrit avec son frère et principal collaborateur, Finneas O'Connell, est marqué par la même mélancolie grunge à laquelle la chanteuse doit son ascension phénoménale.

Incarnation du cool à la voix grave obsédante et au style punk-rock décalé, Billie Eilish, âgée de 18 ans à peine, incarne un nouveau genre de pop star iconoclaste.

Elle a réalisé le Grand chelem aux Grammy Awards fin janvier, décrochant notamment les prix d'"album de l'année", "chanson de l'année" pour "Bad Guy", "révélation de l'année" et "enregistrement de l'année", la plus jeune à avoir réussi à rafler la mise dans ces quatre catégories majeures depuis le début de la compétition.

Elle est aussi la plus jeune artiste à avoir enregistré un thème officiel de James Bond, rejoignant de grands noms comme Adele, Madonna ou Paul McCartney. Elle l'interprétera en première mondiale lors de la cérémonie des Brit Awards, mardi à Londres, selon sa page Facebook.

La sortie du 25e volet de la saga James Bond est prévue en avril. C'est la cinquième - et a priori la dernière fois que Daniel Craig, 51 ans, interprète le célèbre agent 007.

Le "méchant" de l'histoire est incarné par l'Américain d'origine égyptienne Rami Malek, 38 ans, récompensé par un Oscar pour son interprétation de Freddie Mercury, chanteur emblématique de Queen.