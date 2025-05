Billy Joel annule une série de concerts en raison d'une affection au cerveau

Le chanteur américain Billy Joel a annoncé vendredi l'annulation d'une série de concerts aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni en raison d'une hydrocéphalie qui lui cause des problèmes de vue et d'audition.

Le chanteur et pianiste âgé de 76 ans devait entamer le 5 juillet à Pittsburgh, en Pennsylvanie, une série de concerts dans des stades et aux côtés d'autres artistes de renom comme Rod Stewart ou Sting.

Dans un communiqué, son équipe a précisé que l'annulation de ces concerts, qui devaient s'étirer sur un an, est due à un diagnostic d'hydrocéphalie à pression normale(HPN), un trouble neurologique lié à une trop grande accumulation de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau.

Sa condition s'est détériorée lors de concerts récents ce qui lui a causé des problèmes "d'audition, de vue, et d'équilibre" et le force à suivre une "physiothérapie", poursuit le communiqué.

"Je suis sincèrement désolé de décevoir les spectateurs", a commenté le chanteur, à son apogée dans les années 70 et 80 grâce à des succès comme "Piano Man" et "We didn't start the fire", et dont les tournées attirent toujours de vastes audiences.

Selon la firme spécialisée Pollstar, Billy Joel a vendu dans sa carrière plus de 16 millions de tickets de concerts, ce qui en fait l'un des artistes les plus populaires en tournée aux côtés d'Elton John ou Bruce Springsteen.