"Black Adam" toujours en tête du box-office français

"Black Adam", superproduction de DC Comics, est toujours en tête du box-office français devant le polar "Novembre", sur les attentats de novembre 2015, selon les données de CBO Box Office publiées mercredi.

Le trio de tête, complété par "Simone - Le voyage du siècle" en 3e position, demeure inchangé.

Toujours N1, "Black Adam", incarné par Dwayne "The Rock" Johnson, entouré d'Aldis Hodge et Pierce Brosnan, a attiré 657.103 spectateurs dans 634 cinémas sur la semaine écoulée.

Loin devant "Novembre" -- 387.124 entrées sur 918 écrans pour sa quatrième semaine d'exploitation -- et "Simone - Le voyage du siècle" -- 324.696 spectateurs. Le biopic sur Simone Veil franchit tout de même le cap du million de fauteuils en trois semaines d'exploitation.

"Le nouveau jouet" et "Belle et Sébastien" sortent en revanche des cinq premières places, au profit de la comédie "Plancha" avec Franck Dubosc, 4e, et du film d'animation "Samouraï Academy", 5e.

1. "Black Adam": 657.103 entrées, 634 copies (2e semaine)

2. "Novembre": 387.124 entrées, 918 copies (4e semaine)

3. "Simone - le voyage du siècle", 324.696 entrées, 892 copies (3e semaine)

4. "Plancha": 271.193 entrées, 573 copies (nouveauté)

5. "Samouraï Academy": 267.922 entrées, 885 copies (3e semaine).

