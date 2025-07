Black Sabbath célèbre une ultime messe metal à Birmingham, entouré de ses disciples

Pionniers du heavy metal, Black Sabbath et son leader Ozzy Osbourne célèbrent samedi leur dernière messe (satanique) à Birmingham, avec une programmation d'anthologie réunissant Metallica, Anthrax ou Gojira, pour un final qui s'annonce épique et chargé en émotion.

"C'est le moment pour moi de repartir du début... de donner en retour à l'endroit où je suis né", avait expliqué le chanteur Ozzy Osbourne lors de l'annonce en février de ce concert dans la ville d'origine du groupe.

Un événement organisé au lendemain d'un autre rendez-vous très attendu au Royaume-Uni: la première date de la tournée de reformation d'Oasis à Cardiff (Pays de Galles).

Baptisé "Back to the Beginning", ce marathon métallique de plusieurs heures, animé par l'acteur américain Jason Momoa, se jouera au Villa Park, le stade de l'équipe de football d'Aston Villa, qui prendra pour l'occasion des airs de cathédrale païenne.

"Ce sera le plus grand spectacle de métal de tous les temps", promet Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine, choisi par le groupe comme directeur artistique du concert.

"Princes des ténèbres"

Plusieurs grands noms de la musique se relaieront sur scène pour jouer ensemble: le chanteur de Smashing Pumpkins Billy Corgan ou celui d'Aerosmith Steven Tyler sont annoncés.

Le chanteur Ozzy Osbourne (g) et sa fille Kelly à la cérémonie des Grammy Awards le 26 janvier 2020 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Mais aussi des groupes en grand complet, comme Metallica, Slayer ou Alice In Chains, avant le show final, celui de Black Sabbath dans sa formation originelle de 1968: Ozzy Osbourne au chant, Tony Iommi à la guitare, Geezer Butler à la basse et Bill Ward à la batterie.

Une première depuis 20 ans pour ce groupe mythique, mais aussi "un point final", selon son épouse, pour Ozzy Osbourne, 76 ans, touché depuis quelques années par la maladie de Parkinson.

Parrain du métal et icône déjantée, le "Prince des ténèbres", son surnom, est notamment connu pour avoir croqué la tête d'une chauve-souris vivante en plein concert.

Mais aussi pour son émission de téléréalité familiale dans les années 2000, "The Osbournes", un des plus grands succès de MTV, qui lui a permis de toucher un tout autre public.

"Sold out" en 16 minutes

Black Sabbath a vendu plus de 75 millions d'albums dans le monde, avec en point d'orgue des tubes comme "Paranoid", "War Pigs" ou "Iron Man".

Des tests de son à la veille du dernier concert du groupe de heavy metal Black Sabbath avec son leader Ozzy Osbourne au Villa Park à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 4 juillet 2025 AFP

Il est aussi considéré comme le créateur du heavy metal, mélange de rock et de blues aux sonorités lourdes, ce qui explique la programmation exceptionnelle de ce dernier show - citons encore les groupes Pantera, Mastodon ou Lamb of God.

Malgré des tarifs élevés - plusieurs centaines de livres sterling -, les billets se sont arrachés en à peine 16 minutes. Le concert sera également retransmis en ligne, moyennant un ticket d'entrée de 24,99 livres (environ 30 euros).

"Nous avons reçu une demande massive de la part de fans du monde entier qui n'ont pas pu obtenir de place. Ils se sont rués sur les réseaux sociaux, nous suppliant de diffuser le concert en direct", explique Sharon Osbourne, épouse du chanteur.

Les fonds récoltés sont destinés à des œuvres de charité en faveur des enfants malades mais aussi de la lutte contre la maladie de Parkinson.