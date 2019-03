"Blockbusters" et créations: l'Opéra de Lyon présente sa saison 2019/20

"Blockbusters" et créations, l'Opéra de Lyon a présenté une saison 2019/20 éclectique et à forte coloration cinématographique, avec un appel aux mises en scène d'Olivier Assayas, Christophe Honoré et Axel Ranisch.

"Cette programmation illustre bien ce que j'ai essayé de faire en terme de programmation depuis mon arrivée dans ce beau théâtre", a expliqué samedi à la presse son directeur général Serge Dorny: "présenter les grandes oeuvres du répertoire, donner des pièces plus rares à découvrir ou redécouvrir et promouvoir la création".

Parmi les oeuvres les plus connues, le deuxième théâtre lyrique de France présentera "La Tosca" de Puccini (janvier-février) et "Rigoletto" de Verdi (mars-avril). Mais ces deux opéras n'avaient plus été présentés à Lyon depuis les années 70, a fait valoir M. Dorny.

Habitué de Lyon - ce sera sa quatrième collaboration - Christophe Honoré montera une Tosca façon "Boulevard du Crépuscule" bâtie autour de la légendaire interprète du rôle Catherine Malfitano, qui sortira à l'occasion de sa retraite lyrique.

"Rigoletto", oeuvre "cynique et noire", sera mise en scène par le jeune metteur en scène et cinéaste allemand Axel Ranisch, "bouffon assumé" dont ce sera le premier travail dans le domaine lyrique.

Troisième "blockbuster" de la saison, "Les noces de Figaro" (juin 2020). "Pour moi, c'est sans doute l'opéra le plus parfait", a commenté M. Dorny qui a demandé au réalisateur des "Destinées sentimentales", Olivier Assayas, d'en assurer la mise en scène - sa première incursion dans ce domaine.

Depuis son arrivée à Lyon, M. Dorny s'est fait un point d'honneur de commander au moins une création. Cette saison, ce sera "Shirine", le deuxième opéra de Thierry Escaich, bâti autour d'un classique de la littérature iranienne du 12e siècle.

Après sa première oeuvre, "Claude" (aussi une commande lyonnaise), ce nouvel opéra marque "un changement de registre" pour l'organiste-compositeur. Le livret, dû à l'écrivain franco-afghan Atiq Rahimi (prix Goncourt 2008), raconte en effet l'histoire d'une princesse désirée par trois hommes et actrice de son propre destin tragique.

L'opéra lyonnais présentera aussi le "Guillaume Tell" de Rossini - "une ouverture si célèbre, un opéra si peu connu" - dans sa version originelle en français (octobre). Le metteur en scène allemand Tobias Kratzer y fera ses débuts français.

Autre metteur en scène "extrêmement prometteur": Samuel Achache, qui se voit confier le "Gretel et Hänsel" d'Humperdinck (avril 2020).

"J'ai toujours voulu promouvoir les jeunes talents à l'orée de leur carrière", a commenté M. Dorny, qui rejoindra en septembre 2021 le Bayerische Staatsoper de Munich.

La nouvelle saison sort aussi de l'oubli "Irrelohe", oeuvre "vénéneuse" de Franz Schreker créée en 1924 (mars 2020) et jamais montée en France.

Hors les murs, l'Opéra de Lyon présentera la comédie musicale "The Pajama Games" (décembre) qui fut le grand succès de l'année 1954 à Broadway.

La saison prévoit aussi quelques reprises d'oeuvres récemment montées avec succès comme "L'Enfant et les sortilèges" de Ravel (novembre) et surtout le désopilant "Roi Carotte" d'Offenbach (décembre), récompensé par la presse spécialisée anglo-saxonne.

Le ballet de l'Opéra se voit de son côté proposer une programmation variée témoignant de son "éclectisme" et de sa capacité à danser tous les répertoires. Le chorégraphe britannique Russel Maliphant y fera notamment son retour avec une nouvelle création (septembre).

L'Opéra de Lyon, qui vient de resigner la convention de quatre ans qui le lie à ses partenaires publics, dispose d'un budget annuel de 37,6 millions d'euros.