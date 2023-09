Bob Wilson et Wynton Marsalis récompensés par le "Nobel des arts"

Le metteur en scène américain Bob Wilson fait partie des lauréats du 34e Praemium Imperiale, considéré comme le "Nobel des arts" et qui récompense aussi cette année ses compatriotes, le trompettiste Wynton Marsalis et la peintre Vija Celmins.

Le sculpteur danois Olafur Eliasson et l'architecte germano-burkinabé Diébédo Francis Kéré, font également partie des lauréats, selon le palmarès annoncé mardi à Paris à la Bibliothèque nationale de France et simultanément à Londres et Berlin.

Le Praemium Imperiale consacre des artistes dans cinq disciplines - peinture, sculpture, théâtre-cinéma, musique et architecture. Il a été créé en 1988 par la Japan Art Association et octroie à chaque lauréat la somme de 15 millions de yens (environ 96.000 euros actuels).

La cérémonie de remise du prix par le prince Hitachi, oncle de l'empereur Naruhito du Japon, aura lieu le 18 octobre à Tokyo.

Robert alias Bob Wilson, né en 1941 à Waco aux Etats-Unis est l'auteur de quelques-unes des productions théâtrales les plus marquantes des dernières décennies. En France, où il a lancé sa carrière au début des années 70, il a notamment créé le spectacle d'inauguration de l'Opéra Bastille à Paris en 1989.

Le trompettiste américain Wynton Marsalis, le 6 mars 2015 à Mexico AFP/Archives

Wynton Marsalis, né en 1961 à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) dans une famille de musiciens de père en fils, est reconnu comme un trompettiste de jazz d'exception, récompensé à de nombreuses reprises, et très investi dans l'éducation musicale.

Vija Celmins, née à Riga en Lettonie en 1938 et émigrée aux Etats-Unis dix ans plus tard, est connue pour ses peintures et dessins extrêmement minutieux du monde naturel et de la mer notamment. Elle est exposée notamment au MoMa à New York et à la Tate Modern à Londres.

Le sculpteur Olafur Eliasson, le 30 juin 2020 à Berlin AFP/Archives

Olafur Eliasson, né en 1967 à Copenhague au Danemark et établi à Berlin, est un sculpteur ayant passé son enfance en Islande très engagé dans les questions environnementales qui fondent son oeuvre. Une de ses oeuvres est à l'honneur à la Fondation Vuitton, à Paris.

Prix Pritzker 2022, la plus haute distinction dans son domaine, l'architecte Diébédo Francis Kéré, né en 1965 à Gando au Burkina Faso, s'est lui aussi établi en Allemagne. Ses constructions mêlent matériaux traditionnels et design moderne.