"Bonjour Tristesse", une adaptation moderne et puissante du roman de Françoise Sagan

Quand on a demandé à l'écrivaine canadienne Durga Chew-Bose d'écrire une adaptation du roman "Bonjour Tristesse" de Françoise Sagan, elle s'est prise au jeu bien plus que prévu.

Au final, non seulement elle a écrit le scénario mais aussi réalisé le film.

Ce premier long métrage - version moderne du récit de Françoise Sagan sur la richesse, l'ennui, l'excès et la trahison - a été présenté en avant-première au festival international du film de Toronto (TIFF).

Aux côtés de Chloë Sevigny et Claes Bang, Lily McInerny incarne Cécile, une adolescente bourgeoise qui s'ennuie et qui rompt la monotonie d'un été sous le soleil du sud de la France en conspirant pour détruire Anne, la nouvelle petite amie de son père.

Mais tout cela va avoir des conséquences imprévues sur la vie de son entourage, notamment celle de son père Raymond (Claes Bang), d'Elsa (Nailia Harzoune), la petite amie délaissée, et d'Anne (Chloë Sevigny), à l'origine une amie proche de la mère décédée de Cécile.

Les productrices de "Bonjour Tristesse" Lindsay Tapscott (à gauche) et Katie Nolan (à droite) entourent la réalisatrice Durga Chew-Bose au festival du film de Toronto le 6 septembre 2024. AFP

"Vision de réalisatrice"

Durga Chew-Bose, 38 ans, raconte avoir aimé explorer les relations entre les femmes, les mensonges qu'elles se racontent et la manière dont elles exercent leur pouvoir.

"Ma vision était très forte dans ma tête. Ces femmes étaient vraiment vivantes dans mon imagination", a-t-elle expliqué dans un entretien accordé à l'AFP avant la première du film jeudi.

Et cela donne plusieurs scènes intenses comme celle autour de la table du petit-déjeuner avec Cécile, Elsa et Anne. Un moment de grande tension.

Le choix de Durga Chew-Bose, inexpérimentée, n'avait rien d'évident au départ. Mais après avoir lu son scénario, les productrices Katie Bird Nolan et Lindsay Tapscott ont estimé qu'elle était la seule à pouvoir lui donner vie.

"Dès sa première version, le scénario était très visuel", a expliqué Lindsay Tapscott à l'AFP. "Il y avait des choix musicaux, des choix de costumes, une conception de la production. Il était clair qu'elle avait une vision de réalisatrice pour le film".

Il aura fallu près de huit années à Katie Bird Nolan et Lindsay Tapscott pour mener à bien ce projet. L'œuvre de Françoise Sagan a déjà été adaptée sur grand écran par Otto Preminger en 1958 avec Jean Seberg.

L'actrice Chloë Sevigny qui incarne Anne dans "Bonjour Tristesse", projeté en avant-première le 5 septembre 2024 pour le Festival du film de Toronto. AFP

"Même s'il a été écrit en 1954, il y avait quelque chose de très radical dans ce livre. Cécile agit uniquement en fonction de ses propres désirs, prenant ce qu'elle veut, comme elle le veut, quand elle le veut", a noté Lindsay Tapscott.

Sagan si moderne

Denis Westhoff, fils de l'autrice et producteur exécutif du film, a expliqué qu'il avait reçu deux propositions concurrentes mais que Mmes Nolan et Tapscott l'avaient séduit avec leur "enthousiasme, leur curiosité et une profonde envie de faire le film".

Denis Westhoff, fils de l'écrivaine Françoise Sagan à Toronto le 5 septembre 2024. AFP

"Elles étaient extrêmement attachées à l'œuvre, au texte", a-t-il ajouté.

A sa sortie dans les années 50, "Bonjour Tristesse" est tout de suite un succès mondial et fait de Françoise Sagan, encore adolescente, une star.

Pour Durga Chew-Bose, les thèmes du livre sont aussi pertinents qu'ils l'étaient il y a 70 ans.

"Je pense que ce portrait d'une jeune femme confrontée au passage à l'âge adulte, et à toutes les nombreuses épreuves qui accompagnent ce moment de la vie, est très moderne."

Elle espère donc que le film fera de nouveau connaître l'autrice et incitera les cinéphiles à se procurer ce court roman si puissant.

"Je pense que la nouvelle génération devrait savoir qui était Françoise Sagan et à quel point il est extraordinaire d'avoir écrit ce livre si jeune et d'avoir ce genre de voix et cet esprit intrépide", a-t-elle déclaré.

Pour Denis Westhoff, si sa mère, décédée en 2004, "ne se souciait pas du tout de la postérité", il est certain qu'elle serait "flattée de savoir que son œuvre est toujours vivante".