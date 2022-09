Booker Prize: la grande histoire à hauteur d'homme au coeur des livres des six finalistes

Le Booker Prize a dévoilé mardi une dernière sélection qui rassemble six auteurs venus de quatre continents et dont les livres traitent de sujets "qui nous concernent tous", selon les organisateurs du prestigieux prix littéraire britannique.

Les six livres choisis sont des récits "qui se passent dans différents endroits à différents moments de l'histoire et évoquent tous des évènements qui d'une certaine manière se produisent partout et nous concernent tous", a estimé le président du jury Neil MacGregor, cité dans un communiqué.

Les six auteurs retenus, autant d'hommes que de femmes, viennent de quatre continents et sont de cinq nationalités.

Le Britannique Alan Garner a été choisi pour son roman "Treacle Walker". Le doyen des sélectionnés, toutes éditions confondues, fêtera ses 88 ans le jour de la cérémonie de remise du prix en octobre.

Est également sélectionné le court roman de l'Irlandaise Claire Keegan, "Small Things Like This" ("Ce genre de petites choses"), qui a remporté mi-juillet le prix Orwell de la fiction politique. Il raconte, en 116 pages, l'histoire d'un marchand de bois et de charbon en Irlande en 1985.

Deux autres romancières déjà sélectionnées par le Booker Prize figurent sur la liste finale: la Zimbabwéenne NoViolet Bulawayo pour "Glory", et l'Américaine Elizabeth Strout pour "Oh William!".

L'écrivain sri-lankais Shehan Karunatilaka est retenu pour son livre "The Seven Moons of Maali Almeida", une satire mordante qui a pour cadre la guerre civile qui a secoué son pays.

Enfin, l'américain Percival Everett est enfin choisi pour "The Trees", qui revisite le lynchage en 1955 du jeune afro-américain Emmet Till au Mississippi.

L'an dernier, le prix avait été attribué à l'auteur sud-africain Damon Galgut pour "The Promise" ("La promesse"), un livre sur le temps qui passe dans une famille de fermiers blancs dans l'Afrique du Sud post-apartheid.

Mi-juillet, une première liste de 13 écrivains avaient été dévoilée. Le vainqueur sera désigné le 17 octobre. A la clef, une récompense de 50.000 livres (environ 60.000 euros) et l'assurance d'une renommée internationale.