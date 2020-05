Bordeaux: un Drive-In Festival pour regoûter aux joies du cinéma

"Après ce long confinement, les gens ont envie de se faire une toile": les salles obscures étant fermées pour cause de Covid-19, l'immense place des Quinconces, à Bordeaux, va se transformer samedi en un cinéma à ciel ouvert pour la première étape en France du Drive-In Festival.

Ce festival itinérant, qui devrait se poser ensuite à Marseille et dans les Hauts-de-France, va présenter pendant dix jours dans la capitale girondine, 10 films "issus d'une programmation exigeante et cinéphile", affirme à l'AFP Mathieu Robinet.

Cet ancien directeur général de Bacs films, l'un des studios indépendants majeurs en Europe, préside l'association Drive-in festival dont le concept a germé "il y a moins de deux semaines" et qui se veut "éphémère". Le festival s'arrêtera dès la réouverture des salles obscures.

"On veut simplement proposer une offre culturelle pendant le déconfinement, pas créer une offre commerciale", dit-il. De toute façon, "le Drive-In Festival n'a pas de potentiel commercial" car il n'est possible que grâce aux 35 bénévoles de l'association, détaille M. Robinet.

Les bénéfices éventuels seront remis aux "exploitants en péril", car ce festival vise aussi à "préparer la réouverture des cinémas" avec la projection de bandes-annonce, ajoute-t-il.

Sur la place, parmi les plus grandes d'Europe avec ses 12 hectares, 200 voitures distantes d'un mètre et demi pourront se garer face à un écran géant de 190 m2. La sonorisation se fera via la bande FM de l'autoradio.

Le programme est varié: l'oscarisé "Parasite", la comédie "le Grand Bain", "Les invisibles", etc.

- Calvados, Vendée et Drôme aussi -

Marquages au sol, scan des billets préalablement achetés en ligne derrière la vitre du véhicule, port du masque obligatoire en cas de sortie de la voiture, un "strict cahier des charges sans contact physique" a été établi, précise Fabien Robert, l'adjoint à la culture de la Ville qui a gracieusement mis l'espace à la disposition.

"Nous voulons permettre la continuité de l'accès à l'art durant la période de déconfinement" alors que "les salles de spectacle et de cinéma sont fermées", mais il n'y a "pas d'intention d'installer ce festival", dit-il.

Ce n'est pas "une apologie de la voiture", affirme M. Robinet. "Les moteurs seront coupés pendant le film" et le coût de l'empreinte carbone du festival reversé à une association de protection de l'environnement.

Cela n'a pas convaincu l'association de promotion du cyclisme Vélo-Cité, pour qui ce drive-in est "l'apologie du monde d'avant" et "de ce qui constitue aussi un transport individuel polluant".

"A l'heure où l'on apprend à faire disparaître les voitures des centres-villes au profit des habitants et de la qualité de l'air, cette proposition culturelle apparaît d'un autre âge", écrit dans un communiqué cette association qui, pour les municipales, avait publié un "plan vélo", approuvé par des candidats écologistes de la métropole girondine, dont Pierre Hurmic (EELV), opposant au maire LR de Bordeaux Nicolas Florian.

L'idée du drive-in gagne malgré tout du terrain partout en France. A Caen, le cinéma LUX travaille sur un drive-in sur le parking du Parc Expo, a priori à partir du 26 mai, à raison de 4 ou 5 fois par semaine.

En Vendée, du 21 au 24 mai, aura lieu le DéconCiné au Centre Équestre des Herbiers : 100 à 150 voitures par séance avec une programmation du film familial à celui d'action. Dans chaque véhicule, cinq personnes s'il s'agit d'un même cercle familial ou deux si ce sont des amis.

A Crest, dans la Drôme, la mairie LR et le cinéma d'art et d'essai L'Eden ont organisé une première séance mardi, sur un parking en centre-ville. "La bonne épouse", avec Juliette Binoche, a été projeté sur un écran gonflable de 15 mètres carrés, devant 120 véhicules.

Les spectateurs ont été "disciplinés (...) personne n'est sorti de sa voiture ou n'est reparti avant la fin", a souligné Eric Aubert, directeur de la culture à la ville. D'autres séances sont prévues, gratuites et réservées en priorité aux Crestois.