"Boris Godounov", choix audacieux de la Scala de Milan pour sa "Prima"

Le choix était osé en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais d'actualité avec une parabole sur la dictature des tsars: la Scala de Milan ouvre mercredi sa nouvelle saison avec "Boris Godounov", un opéra controversé et audacieux de Modeste Moussorgski.

L'idée de cette "Prima" (Première) avait germé il y a trois ans, bien avant la guerre: après l'invasion russe en février, des doutes ont surgi, mais la Scala a maintenu son programme, malgré les protestations du consul ukrainien à Milan, Andrii Kartysh.

Si le diplomate craignait un coup de propagande pour Vladimir Poutine, le théâtre mythique est formel: "nous ne faisons l'apologie de personne, nous jouons un opéra qui est un chef-d'oeuvre de l'histoire de l'art", a déclaré à l'AFP son directeur Dominique Meyer.

Temps fort de la vie culturelle italienne, la "Prima" sera suivie depuis le palco reale, la prestigieuse "loge royale", par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la Première ministre Giorgia Meloni et le président Sergio Mattarella.

L'opéra de Moussorgski (1839-1881), inspiré du drame éponyme d’Alexandre Pouchkine, raconte la rupture entre un dirigeant autocrate et son peuple et a été censuré à plusieurs reprises sous l'Empire russe, puis l'Union soviétique.

La première version datant de 1869, jugée trop avant-gardiste, avait été recalée par la commission artistique des théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg. Une version amendée jouée en 1874 fut un flop, critiquée pour son "mauvais goût et ignorance musicale".

- Solitude au pouvoir -

C'est la version originale ("Ur-Boris") chantée en russe qu'a choisie le directeur musical de la Scala, Riccardo Chailly, pour rester fidèle à l'esprit de Moussorgski, même si elle est "plus âpre et plus dure", selon M. Meyer.

"+Boris Godounov+ est un chef-d'oeuvre absolu, dont la modernité surprend" et qui réserve des "moments de grande poésie du timbre et de beauté musicale", estime M. Chailly.

Une production de cet opéra au théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg en 2012 avait frappé les esprits en dressant un parallèle entre le règne de Boris Godounov, tsar de 1598 à 1605, et Vladimir Poutine, qui faisait alors face à un mouvement de contestation sans précédent.

Dix ans plus tard, c'est le moment juste pour jouer "Boris Godounov", car "Moussorgski était lui-même un artiste qui combattait le système, ce serait totalement erroné de censurer son opéra qui démasque le pouvoir", estime le metteur en scène, Kasper Holten.

Solitude au pouvoir, folie, violence, remords... le personnage complexe et tourmenté de Boris Godounov, arrivé au pouvoir après avoir fait assassiner l'héritier légitime du trône, semble tout droit sorti d'une tragédie de William Shakespeare (1564-1616), dont Pouchkine s'est inspiré.

Petite entorse à la version originale de "Boris Godounov", un entracte sépare la première partie, où le spectateur suit le drame vu de l'extérieur, de la seconde, qui lui permet de se glisser dans l'esprit du tsar, en proie à des hallucinations et hanté par des fantômes.

- Chronique d'un meurtre -

Dans le rôle-titre, la célèbre basse russe Ildar Abdrazakov évoque un "Boris avec une âme et un cœur, mais rongé par le remords d'avoir tué un enfant".

"Cette pensée est constante, il y a toujours une angoisse qui grandit doucement et devient de plus en plus pesante, jusqu'à ce qu'il devienne fou et finisse par mourir", raconte-t-il.

Un gigantesque parchemin blanc est déroulé sur une grande partie de la scène, symbolisant le manuscrit du moine chroniqueur Pimène, témoin du meurtre de l'enfant héritier, qui cherche à rétablir la vérité face à la censure du régime.

"Ce rouleau de papier géant se transforme en fleuve du temps et de l'histoire sur lequel nous construisons nos palaces et nos rêves et qui à la fin nous emporte", explique Kasper Holten.

Le moine Pimène est incarné par l'Estonien Ain Anger, considéré comme l'une des meilleures basses wagnériennes du monde.

Les rôles féminins sont rares, attribués à la soprano russe Anna Denisova en tant que fille du tsar, Xenia, et à la mezzo-soprano Lilly Jørstad, qui interprète son jeune fils, Fédor.