Boudé en anglais, un roman sur la traite négrière primé en français

Un roman pour la jeunesse à propos de la traite négrière a été primé jeudi en France, alors que son auteur Timothée de Fombelle affirme que son éditeur habituel en anglais refuse de le traduire par crainte de réactions négatives.

"Alma, le vent se lève" a reçu jeudi le prix littéraire de la chaîne de télévisions pour enfants Gulli.

La présidente du jury Michèle Reiser, ancienne animatrice d'une émission littéraire pour enfants sur FR3 dans les années 1970-80, a salué un "livre lumineux" qui "nous embarque dans une épopée au coeur de l'Afrique et de l'Atlantique, avec pour toile de fond la traite négrière".

L'auteur avait révélé lui-même en juin que son éditeur britannique, qui le diffuse également aux Etats-Unis, Walker Books, ne souhaitait pas de parution en anglais.

"Sujet passionnant, mais trop délicat, m'a-t-on dit: quand on est blanc, donc du côté de ceux qui ont exploité les Noirs, on ne peut pas décemment s'approprier l'histoire de l'esclavage. Ils ont aimé le livre, mais, en effet, et pour la première fois, ils ne le publieront sans doute pas", avait-il affirmé à l'hebdomadaire Le Point.

"Qu'un homme blanc puisse endosser le rôle d'une petite fille noire, qu'un écrivain puisse raconter l'histoire de la traite négrière du point de vue des esclaves même si cette histoire n'est évidemment pas la sienne, c'est pour moi la définition même de la littérature", avait-il plaidé.

Walker Books n'a jamais communiqué sur le sujet. L'éditeur n'avait pas répondu aux sollicitations de l'AFP jeudi après-midi.