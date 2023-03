Box-office: "Alibi.com" et "Astérix" toujours en tête

La comédie "Alibi.com 2" continue d'attirer le public avec près de trois millions de spectateurs cumulés pour sa troisième semaine, devant le nouvel "Astérix et Obélix" qui a franchi la barre des quatre millions d'entrées.

Nouvel opus de la "bande à Fifi" avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan et Tarek Boudali, rejoints pour la cause par Didier Bourdon ou Arielle Dombasle, "Alibi.com 2" a réuni à nouveau 798.133 spectateurs à lui seul, selon les chiffres publiés mercredi par CBO Box Office, pour la semaine du 22 au 28 février.

Il devance "Astérix et Obélix: L'empire du milieu" de Guillaume Canet, et son casting XXL de stars, qui totalise 514.000 entrées la semaine dernière.

Les aventures des plus célèbres héros gaulois devancent celles d'un super-héros Marvel, "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania", et ses 437.550 entrées (1,1 million depuis sa sortie).

"The Fabelmans" de Steven Spielberg, portrait intime d'une enfance américaine et plongée initiatique dans l'histoire familiale et professionnelle du cinéaste, arrive en quatrième position pour son entrée dans les salles. En lice pour les Oscars, le film a attiré 367.000 spectateurs en première semaine.

Devant une autre nouveauté: "Les choses simples", comédie d'Eric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillain, l'histoire d'une rencontre entre deux hommes que tout oppose et qui va bouleverser leurs certitudes.

1. "Alibi.com 2": 798.133 entrées (2.823.337 en trois semaines) - 680 copies

2. "Astérix et Obélix: L'empire du milieu": 514.149 entrées (4.163.010 en quatre semaines) - 932 copies

3. "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania": 437.550 entrées (1.172.906 en deux semaines) - 625 copies

4. "The Fabelmans": 367.332 entrées (nouveauté) - 502 copies

5. "Les choses simples": 222.130 entrées (nouveauté) - 446 copies