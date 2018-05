Box-office : "Avengers" en tÃªte, le film de Farhadi Ã  la 2e place

"Avengers: Infinity War" caracole toujours en tête de la fréquentation des salles obscures en France pour la troisième semaine consécutive avec plus de 767.431 spectateurs supplémentaires, tandis que "Everybody knows" de l'Iranien Asghar Farhadi s'offre la deuxième place du classement.

Réalisé par les frères Russo, le nouveau volet de la saga "Avengers" dédiée aux superhéros de Marvel cumule 4,384 millions d'entrées depuis sa sortie le 25 avril. Il dépasse d'ores-et-déjà "Avengers, l'ère d'Ultron" de Joss Whedon, qui avait attiré 4,331 millions de spectateurs lors de sa sortie en 2015.

"Everybody knows", thriller psychologique qui réunit les stars espagnoles Javier Bardem et Penelope Cruz, réalise une belle performance en première semaine. Le film, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes 2018, a attiré 391.207 spectateurs.

Diffusé sur 410 écrans (contre 821 pour "Avengers"), il réalise la meilleure moyenne par copie (954 spectateurs par copie), selon l'enquête CBO Box-Office pour la semaine du 2 au 8 mai.

Comparé à d'autres films d'Asghar Farhadi présentés à Cannes, comme "Le passé" en 2013 et "Le client" pour lequel il a reçu le Prix du meilleur scénario en 2016, c'est "Everybody knows" qui réalise la meilleure première semaine.

Autre nouveauté, "Monsieur je-sais-tout", réalisé par François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard, prend directement la cinquième place avec 186.907 spectateurs dans 379 salles. Le film, dans lequel joue Arnaud Ducret, est adapté du roman d'Alain Gillot, "La Surface de réparation" sorti en 2015 chez Flammarion.

Pour sa première semaine, le film d'action "Death Wish", réalisé par Eli Roth avec Bruce Willis, prend la septième place avec 145.073 spectateurs.

Egalement sortie depuis une semaine, la comédie "Abdel et la Comtesse" d'Isabelle Doval, avec Charlotte de Turckheim, arrive en huitième position.

Pour sa cinquième semaine, "Taxi 5" en quatrième position cumule 3,4 millions d'entrées.

Quant aux aventures de "Pierre Lapin", film pour enfants sorti il y a six semaines, elles arrivent en dixième position et cumulent 1,6 million de spectateurs.

1 - "Avengers: Infinity war": 767.431 entrées (4,384 millions d'entrées cumulées en trois semaines). 821 copies.

2 - "Everybody knows": 391.207 entrées (première semaine). 410 copies

3 - "Rampage - Hors de contrôle": 255.384 entrées (600.178 entrées sur deux semaines). 471 copies.

4 - "Taxi 5" : 251.720 entrées (3,436 millions d'entrées sur cinq semaines). 648 copies.

5 - "Monsieur je sais-tout" : 186.907 entrées (première semaine). 379 copies.

6 - "Action ou vérité": 177.182 entrées (405.407 entrées en deux semaines. 227 copies.

7 - "Death wish": 145.073 entrées. (première semaine) - 250 copies.

8 - "Abdel et la comtesse": 109.355 entrées (première semaine) - 317 copies

9 - "Larguées": 104.657 entrées (707.924 entrées en quatre semaines) - 466 copies

10 - "Pierre Lapin" : 102.360 entrées (1,657 million d'entrées cumulées en six semaines - 589 copies

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 2 au 8 mai.