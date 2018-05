Box-office : Avengers poursuit sur sa lancÃ©e

Un million d'entrées en plus : "Avengers : Infinity war", le nouveau film des superhéros de Marvel, a conservé très largement la tête du classement dans les salles obscures en France, après une sortie en fanfare.

Le film qui met en scène une vingtaine de super-héros tentant de sauver le monde, et qui a déjà franchi la barre du milliard de dollars de recettes au niveau mondial dans un temps record, a récolté 1.050.826 spectateurs pour sa deuxième semaine dans les salles obscures françaises, portant son total à 3,6 millions.

Les nouvelles aventures des "Avengers" avaient connu la semaine précédente un début fulgurant en France, avec 2,5 millions de spectateurs, signant plusieurs records, dont la meilleure première semaine de l'année.

Si sa fréquentation chute pratiquement de 60% en deuxième semaine, le film assoie sa suprématie sur le box-office français.

Face à la cohorte des superhéros de Marvel, le musculeux Dwayne Johnson alias "The Rock" a en effet bien du mal à se faire une place. Pour sa sortie, le film d'action Rampage - Hors de contrôle" du Canadien Brad Peyton, inspiré d'un jeu vidéo, dans lequel "The Rock" s'allie à un gorille blanc pour affronter d'affreux méchants, s'arroge pour sa sortie la 2e place, avec plus de 340.000 spectateurs.

Déjà dépassé par Avengers, "Taxi 5" se fait cette fois doubler par Dwayne Johnson et tombe à la 3e place. Avec plus de 310.000 spectateurs, il franchit cependant la barre des 3 millions d'entrées en cumul sur 4 semaines.

Parmi les nouveautés, outre "Rampage", le film d'horreur "Action ou vérité" (Truth or dare) s'en tire péniblement face au rouleau compresseur des "Avengers", avec 228.000 entrées.

1. "Avengers: Infinity War" : 1.050.826 spectateurs (cumul 2e semaine : 3.616.779) - Copies : 843.

2. "Rampage - Hors de contrôle" : 344.794 spectateurs (nouveauté) - Copies : 473

3. "Taxi 5" : 313.372 spectateurs (cumul 4e semaine : 3.184.903) - Copies : 800

4. "Action ou vérité" : 228 225 spectateurs (nouveauté) - Copies : 227

5. "Pierre Lapin" : 143.896 entrées (cumul 5e semaine : 1.555.555) - Copies : 724

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 2 au 8 mai