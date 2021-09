Box-office: "Bac Nord" reste en tête, les nouveautés déçoivent

"Bac Nord", film sur la violence à Marseille, reste en tête du box-office pour sa deuxième semaine, tandis que les nouveautés ont connu un démarrage faible, selon les chiffres publiés mercredi par CBO.

Ce thriller a attiré plus de 414.000 spectateurs sur la dernière semaine d'août, soit 897.551 entrées cumulées.

Le classement aux cinq premières places reste inchangé.

Viennent ensuite, en cette fin de vacances scolaires, deux films pour enfants: le "Baby Boss 2: une affaire de famille" du studio Dreamworks, et "Pat' Patrouille", qui dépasse le million d'entrées cumulées lors de sa troisième semaine.

Puis on trouve deux comédies françaises à gros budget, "OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire", qui en est à quatre semaines d'exploitation, et "Kaamelott - Premier volet", meilleur démarrage de l'année pour un film français, qui approche 2,5 millions d'entrées au bout de six semaines.

Les deux sorties de la semaine entrées dans le "top 10" ont attiré peu de spectateurs: "Reminiscence", film de science-fiction hollywoodien, sixième seulement, et "France" du réalisateur Bruno Dumont, neuvième avec 75.033 entrées.

CBO Box office pour la semaine du 25 au 31 août:

1. "Bac Nord": 414.170 entrées (897.551 en deux semaines) - Copies: 602

2. "Baby Boss 2: une affaire de famille": 272.790 entrées (634.952 en deux semaines) - copies: 693

3. "La Pat' Patrouille - Le Film": 260.661 entrées (1.052.429 en trois semaines) - copies: 793

4. "OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire": 172.153 entrées (1.402.286 en quatre semaines) - copies: 743

5. "Kaamelott - Premier volet": 130.395 entrées (2.434.035 en six semaines) - copies: 677