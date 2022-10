Box-office: "Black Adam" démarre en trombe devant "Novembre"

"Black Adam", nouvelle superproduction de DC Comics, s'est imposée au box-office français devant le polar "Novembre", sur les attentats de novembre 2015, bien campé en deuxième place, selon les données de CBO Box Office publiées mercredi.

L'anti-héros "Black Adam", incarné par Dwayne Johnson, entouré d'Aldis Hodge et Pierce Brosnan, a pris la tête du classement avec 713.308 entrées dans 635 salles pour sa première semaine d'exploitation, également première semaine de vacances scolaires.

Le long-métrage de Cédric Jimenez "Novembre", avec Jean Dujardin et Sandrine Kiberlain, principaux protagonistes de ce polar haletant sur la poursuite des meurtriers des attentats de novembre 2015 commis à Paris et Saint-Denis, demeure cramponné à la deuxième place.

Il comptabilise 373.241 billets vendus dans 787 cinémas, cumulant 1,3 million d'entrées trois semaines après sa sortie.

Le biopic "Simone - Le voyage du siècle", sur Simone Veil, avec Elsa Zylberstein, recule à la troisième place pour sa deuxième semaine d'exploitation, rassemblant 355.869 spectateurs dans 693 salles.

Deux nouveautés prennent respectivement les quatrième et cinquième places du classement: "Le nouveau jouet", comédie avec Djamel Debbouze et Daniel Auteuil, qui a engrangé 271.139 entrées, et "Belle et Sébastien - nouvelle génération", qui a réuni 179.709 visiteurs.

1. "Black Adam": 713.308 entrées, 635 copies (nouveauté)

2. "Novembre": 373.241 entrées, 787 copies (1.395.060 entrées en trois semaines)

3. "Simone - le voyage du siècle", 355.869 entrées, 693 copies (842.111 entrées en deux semaines)

4. "Le nouveau jouet", 271.139 entrées, 495 copies (nouveauté)

5. "Belle et Sébastien - nouvelle génération", 179.709 entrées, 612 copies (nouveauté)