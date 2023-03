Box-office: "Creed III" esquive son rival "Scream VI"

Le film de boxe "Creed III", pour sa deuxième semaine en salles en France, a esquivé la concurrence d'une autre grosse production hollywoodienne, "Scream VI", selon les chiffres publiés mercredi par CBO Box Office.

Après plus de 1,1 million d'entrées la première semaine, le troisième opus de la série "Creed", neuvième de la saga "Rocky" et premier sans Sylvester Stallone, en a ajouté plus d'un demi-million lors de celle du 8 au 14 mars.

"Scream VI", dernier volet en date de cette série de films d'horreur qui court depuis 1999, a réalisé 465.000 entrées pour sa première semaine.

La troisième place revient à "Mon crime" du réalisateur François Ozon, avec des stars comme Isabelle Huppert, Fabrice Luchini ou Dany Boon (427.000 entrées pour sa première semaine).

L'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma français, "Astérix et Obélix: L'Empire du milieu", affiche pour sa part moins de 100.000 entrées lors de sa sixième semaine, à la neuvième place.

Alors que selon la presse le film n'allait être rentable qu'à partir de 6 millions d'entrées, il en est à 4,4 millions.

1. "Creed III": 503.413 entrées (1.609.334 en deux semaines) - 595 copies

2. "Scream VI": 464.821 entrées (nouveauté) - 430 copies

3. "Mon crime": 427.391 entrées (nouveauté) - 600 copies

4. "Alibi.com 2": 263.517 entrées (3.568.017 en cinq semaines) - 680 copies

5. "Les Petites Victoires": 195.693 entrées (446.053 en deux semaines) - 441 copies