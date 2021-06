Box-office français: l'horreur sur grand écran rafle tout

Malgré des jauges à 65% et un couvre-feu à 23H00, le troisième volet de la saga d'horreur "Conjuring" s'impose dès sa sortie en tête du box-office français avec près de 660.000 spectateurs en première semaine, selon l'enquête CBO Box Office.

Deux autres nouveautés s'installent aux deuxième et troisième places du classement hebdo: "Nomadland" de Chloé Zhao et le film français "Le Discours" de Laurent Triard avec, chacun, un peu plus de 120.000 tickets.

Pour sa troisième semaine d'exploitation, "The Father" du Français Florian Zeller, se retrouve sur la quatrième marche du podium avec quelque 93.000 spectateurs supplémentaires.

Porté par un Anthony Hopkins magistral, le film, qui a raflé deux Oscars, offre une plongée troublante dans la démence sénile.

Un mois après la réouverture des salles, "Adieu les cons" a engrangé un peu plus de 88.000 fauteuils supplémentaires. Il recule à la 5e position du top hebdo mais cumule déjà près de 1,7 million de spectateurs depuis sa sortie bousculée par deux confinements.

1. " Conjuring: sous l'emprise du diable ": 665.476 entrées (nouveauté) - copies: 518

2. " Nomadland ": 125.027 entrées (nouveauté) - copies: 243

3. " Le Discours ": 121.740 entrées (nouveauté) - copies: 624

4. " The Father ": 93.583 (3e semaine) - copies: 681

5. " Adieu les cons ": 88.201 (34e semaine) - copies: 796

CBO Box-Office pour la semaine du 09 au 15 juin 2021