Box-office français: les nouveautés en force, "Kompromat" en tête

Quatre nouveautés, menées par le thriller "Kompromat", ont attiré le plus de spectateurs dans les salles de cinéma françaises la semaine passée, selon les chiffres de CBO Box Office dévoilés mercredi.

Ce long-métrage, dans lequel Gilles Lellouche incarne un expatrié français arrêté par les autorités russes sur la base de faux documents compromettants, a réuni plus de 205.000 personnes.

Il devance "Le visiteur du futur" (147.000), adaptation sur grand écran d'une web-série dans laquelle un homme venu du futur tente d'empêcher la destruction du monde, et "Revoir Paris" (près de 143.000), émouvant film sur l'après des attentats de novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.

Ce dernier, avec à l'affiche Benoît Magimel et Virginie Efira, avait été projeté au Festival de Cannes en mai, dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs.

Le long-métrage de science-fiction "Everything Everywhere All At Once", qui a conquis par surprise les cinémas américains au printemps et pris la tête du box-office français à sa sortie, descend à la cinquième position pour sa deuxième semaine d'exploitation.

1. "Kompromat": 205.447 entrées, 544 copies (nouveauté)

2. "Le visiteur du futur": 147.188 entrées, 452 copies (nouveauté)

3. "Revoir Paris": 142.841 entrées, 279 copies (nouveauté)

4. "Le tigre et le président": 81.893 entrées, 444 copies (nouveauté)

5. "Everything Everywhere All At Once": 76.098 entrées, 601 copies (208.219 entrées en 2 semaines)