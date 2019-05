Box-office France: "Aladdin" prend d'emblée la tête

"Aladdin", film en images réelles adapté du classique de Disney en dessin animé, avec Will Smith dans le rôle du génie de la lampe, a pris d'emblée la tête du box-office en France, selon les chiffres de CBO Box Office mercredi.

Le film, inspiré du conte des Mille et une nuits ("Aladin et la lampe merveilleuse"), a attiré 563.243 spectateurs entre le 22 et le 28 mai dans 583 salles.

En comparaison, "Dumbo", la version de Tim Burton du classique de Disney, sorti en mars dernier, avait récolté 550.574 entrées. "Aladdin" ne parvient cependant pas à faire mieux qu'"Alice au pays des merveilles" du même Tim Burton qui reste la meilleure adaptation en images réelles des dessins animés classiques de Disney avec près de 1,6 million de tickets vendus.

Deuxième nouveauté et deuxième place pour le troisième volet des aventures de John Wick, "John Wick Parabellum" qui a attiré 336.599 spectateurs.

Le film de Pedro Almodovar "Douleur et Gloire", grimpe d'une place pour se classer au 3e rang du classement. Le film de Guillaume Canet "Nous finirons ensemble", en tête du box-office la semaine dernière, descend du podium pour se classer à la 4e place tandis que "Pokemon détective Pikachu" occupe la 5e place après trois semaines d'exploitation.

1. "Aladdin": 563.243 entrées (nouveauté) - copies 583

2. "John Wick Parabellum": 336.599 entrées (nouveauté) - 329 copies

3. "Douleur et Gloire": 205.379 entrées (cumul 2e semaine: 443.150) - copies: 431

4. "Nous finirons ensemble": 181.916 entrées (cumul 4e semaine: 2.489.770) - copies: 653

5. "Pokemon détective Pikachu": 176.730 entrées (cumul 3e semaine: 1.265.472) - copies: 521

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 22 au 28 mai.

