Box-office France: "Avatar 2" surnage toujours

Le film événement de James Cameron "Avatar: La voie de l'eau" continue de faire le plein dans les cinémas français, toujours en tête sept semaines après sa sortie, selon les chiffres de CBO Box Office mercredi.

"Avatar 2" a encore attiré plus de 500.000 spectateurs en salles, pour un total de 12,7 millions d'entrées depuis la mi-décembre.

Il pointe désormais à la 19e place de l'histoire des films les plus vus en France. Pour ce film qui est déjà l'un des plus rentables de l'histoire, le marché tricolore pointe à la troisième place en terme de revenus, derrière l'Amérique du Nord et la Chine.

Même si ces performances sont inédites depuis le début de la pandémie de Covid-19, "Avatar 2" reste à ce stade encore loin du record des 21 millions d'entrées en France, toujours détenu par "Titanic", du même James Cameron.

Il peut cependant espérer dépasser le premier "Avatar", sorti en 2009 et qui a réuni au total 14,7 millions de spectateurs, d'autant plus avec les vacances scolaires qui s'annoncent.

Un autre film américain, "Babylon", la fresque de Damien Chazelle sur le Hollywood d'antan, continue d'attirer également, à la deuxième place avec 350.000 entrées.

La France réussit donc mieux à Margot Robbie et Brad Pitt que les Etats-Unis où le démarrage de ce film hommage à la folle liberté des débuts de Hollywood, a été poussif.

Sur la troisième marche du podium, les enfants ont assuré le succès de "Pattie et la colère de Poséidon", un film d'animation français qui dépasse dès ses débuts les 210.000 entrées, devant "Mayday", le film d'action de Jean-François Richet, avec Gérard Butler.

Enfin, "Tirailleurs", avec Omar Sy, qui raconte les destins broyés de tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale, est le premier film sorti en 2023 à dépasser le million d'entrées.

Box-office pour la semaine du 25 au 31 janvier (données Cbo Box Office)

1. "Avatar : la voie de l'eau" 514.002 entrées (12.686.139 entrées en sept semaines) 791 copies

2. "Babylon" : 347.316 entrées (856.112 entrées en deux semaines) 618 copies

3. "Pattie et la colère de Poséidon" : 210.409 entrées (nouveauté) 526 copies

4. "Mayday" : 160.006 entrées (nouveauté) 399 copies

5. "Tirailleurs" : 121.709 entrées (1.036.166 entrées en quatre semaines) 970 copies