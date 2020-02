Box office France: "Bad Boys For Life" dépasse le million de spectateurs

"Bad Boys For Life", blockbuster américain avec Will Smith, domine une nouvelle fois le box office français avec plus d'un million de spectateurs, devant "1917", drame historique de Sam Mendes en lice pour les Oscars, selon CBO Box Office.

A l'affiche de 614 écrans, le troisième volet des aventures des inspecteurs Mike Lowrey et Marcus Burnett, confrontés cette fois-ci à un malfrat albanais, a réuni 400.000 nouveaux spectateurs cette semaine.

Evoquant la Première Guerre mondiale, "1917" de Sam Mendes ("Skyfall") a été tourné comme un unique plan-séquence suivant en temps réel le destin de deux jeunes soldats.

Après avoir triomphé aux Bafta, le film cumule plus de 1,4 million d'entrées en France, en trois semaines de présence sur les écrans, et devrait repartir avec une ou plusieurs statuettes dimanche à Los Angeles, lors de la soirée des Oscars.

La comédie française "Le lion" avec Dany Boon et Philippe Katerine, sur un psychiatre et son patient, a fait son entrée en troisième position avec 250.000 entrées.

Autre prétendant aux Oscars: "Jojo Rabbit", comédie sur l'Allemagne nazie avec Scarlett Johansson, a attiré quelque 132.000 spectateurs.

1. "Bad Boys For Life": 409.722 entrées (cumul 2e semaine: 1.061.031 ) - Copies: 614

2. "1917" : 341.382 entrées (cumul 3e semaine: 1.422.227) - copies: 624

3. "Le lion": 253.092 entrées (nouveauté) - copies: 714

4. "Jojo Rabbit": 132.054 entrées (nouveauté) - copies: 165

5. "L'esprit de famille": 122.373 entrées (nouveauté) - copies: 368

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 29 janvier au 04 février