Box office France: "Bad Boys For Life" devant "1917"

"Bad Boys For Life", blockbuster américain avec Will Smith, domine le box office français avec un peu plus de 650.000 spectateurs, détrônant "1917", drame historique de Sam Mendes, selon CBO Box Office.

A l'affiche de 619 écrans, "Bad Boys For Life" de Adil El Arbi et Bilall Fallah, troisième volet des aventures des inspecteurs Mike Lowrey et Marcus Burnett confrontés cette fois-ci à un malfrat albanais, a réuni en première semaine presque autant que le précédent opus.

Evoquant la Première Guerre mondiale, "1917", tourné comme un unique plan-séquence suivant en temps réel le destin de deux soldats, franchit le cap du million de fauteuils en deuxième semaine et s'installe sur la deuxième marche du podium.

La comédie dramatique française "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part" de Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, d'après le roman de Anna Gavalda, prend la troisième place avec quelque 212.000 spectateurs devant 367 écrans.

"Scandale" de Jay Roach, avec Charlize Theron et Nicole Kidman, se retrouve quatrième avec 205.082 spectateurs en première semaine.

Avec un peu moins de 120.000 entrées en quatrième semaine, l'adaptation des "Quatre filles du Dr March" par l'Américaine Greta Gerwich, ferme le Top 5 hebdo.

1. "Bad Boys For Life": 651.309 entrées (nouveauté) - Copies: 619

2. "1917" : 436.107 entrées (cumul 2e semaine: 1.080.845) - copies: 544

3. "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part" : 212.027 entrées (nouveauté) - Copies: 367

4. "Scandale" : 205.082 entrées (nouveauté) - Copies: 497

5. "Les Filles du Dr March" : 119.517 entrées (cumul 4e semaine : 646.693) - Copies: 592

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 22 au 28 janvier 2020.