Box office France: "Bohemian Rhapsody" brille toujours en tête

Le biopic de Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody" a continué à occuper cette semaine la première place du box-office français, suivi par "Le Grand bain", qui a franchi la barre des trois millions d'entrées.

Le film de Bryan Singer retraçant l'histoire du célébrissime chanteur du groupe Queen a brillé en tête pour sa deuxième semaine en salles, avec plus de 700.000 nouvelles entrées. Il dépasse au total les 1,8 million d'entrées.

Sur la deuxième marche du podium, la comédie de Gilles Lellouche "Le Grand bain" avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet et Benoît Poelvoorde, sur des quadras et quinquas en crise s'adonnant à la natation synchronisée, a poursuivi sur sa lancée. Elle s'est maintenue à la deuxième place, réunissant plus de 600.000 nouveaux spectateurs.

A la troisième place, "Un homme pressé", avec Fabrice Luchini en chef d'entreprise qui réapprend à vivre après un AVC, entre dans le Top 5 avec près de 300.000 spectateurs pour sa première semaine en salles.

Le film français "Le Jeu" de Fred Cavayé, avec Bérénice Bejo et Vincent Elbaz, remonte d'une place, avec plus de 180.000 nouveaux spectateurs.

A la cinquième place, la comédie française "En Liberté!" de Pierre Salvadori, avec Adèle Haenel et Pio Marmaï, engrange quant à elle plus de 170.000 nouvelles entrées, franchissant la barre des 500.000 spectateurs.

1. "Bohemian Rhapsody": 722.802 entrées (cumul 2e semaine: 1.800.463) - copies: 505

2. "Le Grand bain": 602.180 entrées (cumul 3e semaine: 3.175.810) - copies: 650

3. "Un Homme pressé": 293.291 entrées (nouveauté) - copies: 463

4. "Le Jeu": 186.664 entrées (cumul 4e semaine: 1.327.305) - copies: 576

5. "En Liberté!": 175.592 entrées (cumul 2e semaine: 503.787) - copies: 420

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 7 au 13 novembre.