Box-office France: "Bohemian Rhapsody" champion, "Le Grand bain" nage dans le succès

"Le Grand bain" a cédé cette semaine de peu la première marche du podium au biopic de Freddy Mercury "Bohemian Rhapsody", mais a continué à éclabousser le box-office français, totalisant déjà plus de 2,5 millions d'entrées depuis sa sortie.

Le film de Bryan Singer ("Usual Suspects", "X-Men"), retraçant l'histoire du célébrissime chanteur Freddie Mercury et de son groupe légendaire Queen, a chanté et dansé en tête pour sa première semaine en salles, avec 1.077.661 entrées.

Il est talonné par la comédie façon "feel good movie" de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet et Benoît Poelvoorde, qui a réuni 1.046.236 nouveaux spectateurs.

Avec 2.573.630 entrées cumulées, "Le Grand bain", sur des quadras et quinquas en crise s'adonnant à la natation synchronisée, atteint d'ores et déjà le quatrième meilleur score au box-office pour un film français cette année, derrière "Les Tuche 3", "La Ch'tite famille" et "Taxi 5".

A la troisième place, le film d'animation "Yeti et compagnie" continue sur sa lancée grâce aux vacances scolaires, avec plus de 400.000 nouvelles entrées en troisième semaine, totalisant plus de 1,5 million d'entrées.

En quatrième position, une nouvelle comédie française fait son entrée dans le top 5, "En Liberté!" de Pierre Salvadori. Ce film aux dialogues ciselés avec Adèle Haenel et Pio Marmaï a rassemblé plus de 300.000 spectateurs pour sa première semaine en salles.

En cinquième position, le film français "Le Jeu" de Fred Cavayé, avec Bérénice Bejo et Vincent Elbaz, a attiré plus de 300.000 nouveaux spectateurs, dépassant au total le million d'entrées.

1. "Bohemian Rhapsody" (nouveauté): 1.077.661 entrées - copies: 505

2. "Le Grand bain": 1.046.236 entrées (cumul 2e semaine: 2.573.630) - copies: 644

3. "Yeti et compagnie": 412.706 entrées (cumul 3e semaine: 1.506.646) - copies: 617

4. "En Liberté!" (nouveauté): 328.195 entrées - copies: 360

5. "Le Jeu": 313.255 entrées (cumul 3e semaine: 1.140.641) - copies: 595

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre.